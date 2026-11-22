Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, TikTok hesabından yayımladığı bir videoda Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununa gönderme yapmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Hükümetin emeklilere yönelik 400 euroluk ikramiyeyi tanıtma kampanyasının parçası olan paylaşım, oyunun yetişkinlere yönelik içeriği nedeniyle tartışma yarattı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Miçotakis, 20 Kasım'da TikTok'ta yayımladığı videoda gençlere, "Hanginiz Noel hediyesi olarak büyükanne ve büyükbabanızdan Grand Theft Auto VI isteyecek?" diye sordu. Bu sırada oyunun logosu kısa süreliğine ekranda göründü.

Yunanistan Başbakanı, "Hepimiz biliyoruz ki büyükanneler ve büyükbabalar torunlarına nadiren hayır der" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde duyurulan 400 euroluk emekli ikramiyesine dikkat çekmeyi amaçlayan video, kısa sürede farklı bir tartışmanın odağına yerleşti.

MUHALEFET VE BASINDAN TEPKİ

Eleştiriler, Miçotakis'in gençleri çocuklara uygun olmayan, yetişkinlere yönelik temalar içeren bir video oyununu istemeye neden teşvik ettiği üzerinde yoğunlaştı.

Ana muhalefet partisi olan sosyalist PASOK, başbakanın yalnızca sosyal medya akımına uyum sağlamak için reşit olmayanlara yasak olan bir video oyununu tanıttığını belirterek paylaşımı eleştirdi.

Sol görüşlü Efsyn gazetesi bu hamleyi bir gaf olarak değerlendirirken, muhafazakâr Dimokratia gazetesi ise trajik bir hata olarak nitelendirdi.

Gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamaları destekleyen hükümetin bu çıkışı çelişkili bulundu.

GTA 6, 17 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK

Rockstar Games'in son derece popüler Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6, önceki oyundan 13 yıl sonra geliyor.

Florida'dan esinlenilerek oluşturulan kurgusal Leonida eyaletinde geçen yapım, Lucia ve Jason adlı iki ana karakterin suç dünyasındaki hikâyesini konu alıyor.

Oyun, M for Mature 17+ derecelendirmesine sahip. Bu sınıflandırma, oyunun 17 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik olduğunu gösteriyor.

İçeriği etrafındaki tartışmalara rağmen GTA 6, dünya genelindeki oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Oyunun piyasaya çıkışı, oyun sektörünün en büyük etkinlikleri arasında öne çıkıyor.

Kaynak: NDTV