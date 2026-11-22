Google, Gemini 4 Neon'u kullanıma sundu: Claude Opus 5.5 ve GPT-6.2 Sol'a rakip

Google, yeni yapay zekâ modeli Gemini 4 Neon'u kullanıma sundu. Karmaşık kodlama, bilgi yoğun görevler ve bilimsel çalışmalara odaklanan model, Google'ın paylaştığı performans testlerinde Claude Opus 5.5 ve GPT-6.2 Sol'u bazı alanlarda geride bırakıyor.

Google, Gemini 4 Neon adlı yeni yapay zekâ modelini tanıttı. Şirket, modelin karmaşık yazılım geliştirme, bilgi yoğun görevler ve bilimsel çalışmalarda uzun bekleme süreleri olmadan üst düzey performans sunduğunu belirtiyor. Gemini 4 Neon, Google AI Pro ve Ultra aboneleri için Gemini uygulamasında da kullanıma açıldı.

Yeni model, model seçim menüsünde Argon'un yerini aldı. Neon, "Daha derin analiz" kategorisinde sunulurken Hydrogen modeli "Günlük yardım" kategorisinde bulunuyor.

GEMINI 4 NEON'UN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Gemini 4 Neon, Google'ın model ailesinde en zorlu ve uzun soluklu projeler için ayrılan Gemini 4 Carbon ile daha hızlı ve günlük kullanıma yönelik Gemini 4 Hydrogen arasında konumlanıyor.

Yeni model, Google AI Studio ve Android Studio üzerinden ücretli Gemini API kullanıcılarına, Google Antigravity Pro ve Ultra abonelerine ve Gemini for business kullanıcılarına da kademeli olarak sunulmaya başlandı. Vertex AI belgelerinde ise Neon, küresel, ABD ve AB bölgelerindeki doğrulanmış kurumsal müşteriler için listeleniyor.

Gemini 4 Neon'un API fiyatlandırması, bir milyon giriş tokenı için 3 dolar, bir milyon çıkış tokenı için 15 dolar olarak açıklandı. Önbelleğe alınmış giriş tokenlarının bir milyonluk maliyeti ise 0,15 dolar.

Bir milyon tokenlık bağlam penceresine sahip model, dört farklı düşünme seviyesi sunuyor. Varsayılan seçenek ise "high" (yüksek) olarak belirlenmiş durumda.

Google AI Studio ve Gemini API'nin ürün lideri Logan Kilpatrick, yaptığı paylaşımda Neon'un zekâ, hız ve kullanılabilirlik arasında doğru dengeyi kurduğunu belirterek modelin kendi sınıfından beklenen performansın belirgin biçimde üzerine çıktığını ifade etti.

GEMINI 4 NEON, CLAUDE OPUS 5.5 VE GPT-6.2 SOL'U GERİDE BIRAKTI MI?

Google'ın yayımladığı karşılaştırma tablosuna göre Gemini 4 Neon, Artificial Analysis Intelligence Index testinde 61 puana ulaştı. Aynı testte Claude Opus 5.5, 59 puan alırken OpenAI'ın GPT-6.2 Sol modeli 57 puanda kaldı.

Google, bu sonuçla Neon'un genel sıralamada daha büyük ve yavaş modellerin arkasında üçüncü sıraya yerleştiğini belirtiyor.

Model, Vals Index testinde yüzde 70,9 ve AutomationBench testinde yüzde 56,3'lük sonuçlarla karşılaştırılan modeller arasında ilk sırada yer aldı.

Ancak Neon, bütün testlerde rakiplerini geçemedi. Terminal-Bench 4.1 ve FrontierCode 2.0 testlerinde Claude Opus 5.5'in gerisinde kalan model, Chartography testinde ise GPT-6.2 Sol'un arkasında yer aldı.

Google'ın verilerine göre Neon, varsayılan yüksek düşünme seviyesinde Artificial Analysis Intelligence Index üzerinde Carbon ile neredeyse aynı performansı gösteriyor. Buna karşılık görev başına maliyeti Carbon'dan yüzde 32, önde gelen üst düzey modellerden ise yüzde 50 ila 80 daha düşük.

Bununla birlikte karşılaştırmalar Google'ın kendi paylaştığı test sonuçlarına dayanıyor. Bağımsız değerlendirmelerde farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

GEMINI ABONELERİ İÇİN NELER DEĞİŞİYOR?

Google, Gemini 4 Neon'u yalnızca karmaşık teknik görevler için değil, yazı yazma, araştırma yapma ve günlük işleri kolaylaştırma amacıyla da konumlandırıyor.

Model, çok sayıda fişi incelemek veya elektrik, su ve benzeri hizmet faturalarını kontrol etmek gibi görevlerde kullanılabiliyor. Ayrıca elektronik tablolar, PDF dosyaları, grafikler, ses kayıtları ve videolar üzerinde tek bir komutla çalışabiliyor.

Neon, Gemini'nin Tasks özelliğiyle de entegre çalışıyor. Gmail ve Google Docs'tan aldığı bağlamı kullanarak Carbon gibi daha ağır modellere kıyasla daha gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Ayrıca Pro ve Ultra aboneleri, Gemini 4 Neon'a Google Antigravity üzerinden de erişebiliyor. Platformdaki Orchestrator modu, Neon'un planlama yeteneklerini Hydrogen'ın hızlı görev yürütme kapasitesiyle birleştiriyor. Aboneler için Google AI Studio erişimi de sunuluyor.

Kaynak: Digital Trends