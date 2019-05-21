1 saniye sonrasını düşünmek bile istemeyeceksiniz!

Yaşanan talihsizliklerin saniyeler öncesinde çekilmiş bu fotoğraflara bakarken gerildiğinizi hissedeceksiniz. Çünkü 1 saniye sonra o manzaradan eser kalmayacak ve belki de çok daha kötü şeyler olacak. Tam olarak zamanı hiç olmayacak bir yerde donduran bu fotoğrafları sizler için bir araya getirdik.
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