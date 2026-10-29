Huawei'nin yeni markasının ilk telefonuna ilişkin ayrıntılar sızdı: İşte beklenen özellikleri

Huawei'nin Xingmang adlı yeni bir alt marka çıkarmaya hazırlandığı daha önce yayımlanan bir raporda iddia edilmişti. Çince adı İngilizceye "Starlight" olarak çevrilen markanın ilk akıllı telefonuna ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı.

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Huawei'nin yeni alt markası altında piyasaya sürülecek ilk akıllı telefon, geniş ekranlı ve çubuk tipi (candybar) tasarıma sahip olacak.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Paylaşılan bilgilere göre cihaz, 6,39 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek ve gücünü Kirin 9000 serisi bir yonga setinden alacak. Telefonun en üst donanım seçeneğinde ise 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı sunulacağı öne sürülüyor.

Digital Chat Station, yeni akıllı telefonun, sızıntının paylaşıldığı ayı izleyen ay piyasaya sürüleceğini de iddia etti. Ancak Starlight adının yalnızca markanın Çince isminin İngilizce karşılığı olduğunu ve resmi marka adı olarak kullanılmayabileceğini belirtti.

Öte yandan daha önce yayımlanan bir raporda, Huawei'nin Starlight markalı telefonlarının Kirin 8 serisi yonga setleriyle donatılmış orta segment modeller olacağı ileri sürülmüştü. Aynı raporda, cihazların HarmonyOS işletim sistemini kullanacağı ve Huawei'nin XMAGE görüntüleme teknolojisini koruyacağı da iddia edilmişti.

Kaynak: GSMArena