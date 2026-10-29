Atık yağı lavaboya dökmeyin! Çöpe atarken yapılan hata tıkanıklığa neden oluyor

İngiltere'de sosyal medyada atık yönetimiyle ilgili öneriler paylaşan No1 Binman adlı çöp toplama görevlisi, kullanılmış yemek yağının doğru şekilde nasıl atılması gerektiğini anlattı.

Görevliye göre evde kullanılan normal miktardaki yemek yağı, genel atıklarla birlikte çöpe atılmalı. Ancak yağın doğrudan çöp poşetine dökülmesi, poşetin yırtılması durumunda çevreye yayılmasına neden olabilir.

Bu nedenle yağın öncelikle geri dönüştürülemeyen, kapağı sıkıca kapanan bir kapta biriktirilmesi öneriliyor. Karton kutu veya kavanoz gibi kaplar, yağın dökülmesini önlemek için kullanılabiliyor. Kap daha sonra genel atıklarla birlikte çöpe atılabiliyor.

LAVABOYA DÖKMEK BORULARI TIKAYABİLİR

Kullanılmış yemek yağını lavaboya dökmek, tesisat sorunlarına yol açabiliyor. Yağ, boruların içinde birikerek zamanla tıkanıklık oluşturabiliyor ve giderlerin açılması için profesyonel müdahale gerekebiliyor.

Yağın doğrudan yemek atıkları kutusuna veya geri dönüşüm kutusuna atılması da önerilmiyor. Atık yağın bertaraf yöntemi, bulunduğunuz bölgedeki belediyenin uygulamalarına göre değişebiliyor.

ÇOK MİKTARDA YAĞ İÇİN FARKLI YÖNTEM GEREKİYOR

Evlerde kullanılan az miktardaki yemek yağı ile restoran ve işletmelerde ortaya çıkan büyük miktarlardaki atık yağın aynı şekilde değerlendirilmemesi gerekiyor.

Çöp toplama görevlisi, ticari işletmelerde olduğu gibi çok miktarda yağ birikmesi durumunda belediyeyle iletişime geçilmesini veya atık yağı toplamak üzere hizmet veren kuruluşlardan destek alınmasını öneriyor.