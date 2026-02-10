Mynet Trend

1 sterline ev satıyorlar! İngiltere'nin 'hayalet kasabası' sudan ucuz

İngiltere’nin County Durham bölgesindeki Horden kasabasında evler sadece £1 gibi sembolik fiyatlara alıcı arıyor. Ancak terk edilmiş yapılar, sahte kapı ve pencereler kasabanın geldiği son hali gözler önüne seriyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Bir dönem İngiltere’nin en büyük madenlerinden Horden Colliery’ye ev sahipliği yapan kasaba, madenin 1987’de kapanmasının ardından hızla boşaldı. Bugün Horden, £1’a satılan evleriyle dikkat çekerken, sokaklar terk edilmiş binalarla dolu.

1 sterline ev satıyorlar! İngiltere nin hayalet kasabası sudan ucuz 1

YouTuber Ellie Whitby, 2024’te yayımladığı videosunda Horden’i gezdi. Görüntülerde, birçok evin kapı ve pencerelerinin sahte kaplamalarla örtüldüğü görüldü. Yerel bir sakin, bazı evlerde elektrik ve su olmadan insanların yaşadığını iddia etti.

1 sterline ev satıyorlar! İngiltere nin hayalet kasabası sudan ucuz 2

£1 BİLE PAHALI BULUNDU

2015’te konut derneği Accent, Horden’daki 130 evi Durham Belediyesi’ne £1 karşılığında satmayı teklif etti. Belediye ise onarım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle teklifi reddetti.

1 sterline ev satıyorlar! İngiltere nin hayalet kasabası sudan ucuz 3

Bir alıcı ise evi hiç görmeden satın aldığını, ancak hırsızlık ve vandalizm nedeniyle projeyi sürdüremediğini anlattı.

