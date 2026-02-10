1 sterline ev satıyorlar! İngiltere'nin 'hayalet kasabası' sudan ucuz

Bir dönem İngiltere’nin en büyük madenlerinden Horden Colliery’ye ev sahipliği yapan kasaba, madenin 1987’de kapanmasının ardından hızla boşaldı. Bugün Horden, £1’a satılan evleriyle dikkat çekerken, sokaklar terk edilmiş binalarla dolu.

YouTuber Ellie Whitby, 2024’te yayımladığı videosunda Horden’i gezdi. Görüntülerde, birçok evin kapı ve pencerelerinin sahte kaplamalarla örtüldüğü görüldü. Yerel bir sakin, bazı evlerde elektrik ve su olmadan insanların yaşadığını iddia etti.

£1 BİLE PAHALI BULUNDU

2015’te konut derneği Accent, Horden’daki 130 evi Durham Belediyesi’ne £1 karşılığında satmayı teklif etti. Belediye ise onarım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle teklifi reddetti.

Bir alıcı ise evi hiç görmeden satın aldığını, ancak hırsızlık ve vandalizm nedeniyle projeyi sürdüremediğini anlattı.