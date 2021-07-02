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1 Temmuz reyting sonuçları: 1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!

02.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz 2021 reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. 1 Temmuz Perşembe günü Kazara Aşk, Kefaret, Seksenler, MasterChef, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

1 Temmuz reyting sonuçları: 1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan yapımların 1 Temmuz reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni dizi Kazara Aşk, Seksenler ve Kefaret reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 1 Temmuz reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

1 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

1 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

  1. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  2. MasterChef
  3. ATV Gün Ortası
  4. FOX Ana Haber
  5. Seksenler
  6. Kazara Aşk
  7. Kefaret
  8. Güldür Güldür Show (TEKRAR)
  9. Show Ana Haber
  10. Show Haber Önü

AB REYTİNG SONUÇLARI

  1. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  2. MasterChef
  3. Seksenler
  4. FOX Ana Haber
  5. Kefaret
  6. ATV Gün Ortası
  7. Güldür Güldür Show (TEKRAR)
  8. Show Ana Haber
  9. Show Haber Önü
  10. Kazara Aşk
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Müge Anlı ile Tatlı Sert Kazara Aşk dizisi
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