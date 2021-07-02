1 Temmuz reyting sonuçları: 1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan yapımların 1 Temmuz reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni dizi Kazara Aşk, Seksenler ve Kefaret reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 1 Temmuz reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

1 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

1 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Müge Anlı ile Tatlı Sert MasterChef ATV Gün Ortası FOX Ana Haber Seksenler Kazara Aşk Kefaret Güldür Güldür Show (TEKRAR) Show Ana Haber Show Haber Önü

AB REYTİNG SONUÇLARI