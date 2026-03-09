YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe

İçerik devam ediyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları, yıllardır süregelen bir gelenekle başladı. İlçede ev kadınları, bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ramazan kömbesini hazırlamak için imece usulü bir araya geliyor. Ev ev dolaşarak toplanan kadınlar, özenle hazırladıkları hamuru kömbeye özgü kalıplarla şekillendirip pişirirken hem geleneklerini yaşatıyor hem de bayram sofraları için hazırlık yapıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ev kadınlarının ramazan kömbesi mesaisi başladı. Özellikle ramazan ayının ikinci haftasında yapılan ve bayram boyunca misafirlere ikram edilen kömbe Reyhanlı’da bir araya gelen kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor.

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe 1

YAPIMI AY SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR

Ev kadınları, sırası ile evlerde buluşarak hazırladıkları hamurun kömbeye özgü çeşitli kalıplarla ve el yordamı ile kömbe yapımı ay sonuna kadar devam ediyor. Hatta sadece bayram ziyaretinde gelen misafirlere değil, il dışında bulunan yakınlarına da gönderiliyor.

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe 2

RAMAZAN BAYRAMI’NIN VAZGEÇİLMEZİ; KÖMBE

Her yıl ramazan ayında kadınların birlikte toplanıp hazırladıkları ramazan kömbesinin, yöresel bir değeri olduğunu söyleyen Fatma Gonca Yurtseven, beyaz ve sarı un ile çeşitli baharatların tereyağında karıştırılarak hazırlanan hamurun kendine has kalıpları ile kömbe haline getirildiğini ve bayramlarda ikram olarak sunulduğunu söyledi.

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe 3

"BİR YIL BOYUNCA BAYATLAMIYOR"

Yurtseven, "Geçmişten günümüze gelen yöresel bir kurabiye, diğer bölgelerde bayramlarda baklava ve tatlı ile açmalar yapılırken bize kömbe yapılıyor. Kömbe uzun süre dayandığı için bir yıl boyunca bayatlamıyor. Eskiden saklama koşulları yoktu. Bayatlamamasının sebebi içinde yumurta yok. Bir yıl boyunca saklanabiliyor ve tüketiliyor. İçerisinde çeşitli baharatlar var. Birlikte yaptığımız kömbe. Geleneksel bir atıştırmalık. Bugüne kadar gelen bir kurabiyedir” dedi.

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe 4

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe 5

Kadınlardan Havva Tekden ve Pınar Güler de kömbenin çay ile bayramlarda ikram edildiğini belirterek, “Hatta il dışındaki yakınlarımıza gönderiyoruz. Bayatlamaz ve bayram süresinde komşularımıza ikram ederiz. Tadı muhteşemdir” dedi.

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe 6

1 yıl boyunca bayatlamayan tatlı! Bayramların vazgeçilmezi: Kömbe 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19. gün iftar menüsü: 250 gram kıymadan lahana kapama19. gün iftar menüsü: 250 gram kıymadan lahana kapama
Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü hazır!Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü hazır!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kömbe tarifi Hatay Ramazan Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.