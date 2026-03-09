YEMEK

19. günde iftara ne pişirsem diyenlere: Tandır çorbası, 250 gram kıymadan lahana kapama

Ramazan’ın 19. günü iftar sofralarınızı renklendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizler için derledik. Tandır çorbasından, kıymalı lahana kapamaya; renkli lolorosso salatasından tatlı olarak yalancı tavuk göğsüne kadar her adım detaylı tarifleriyle haberimizde…

19. günde iftara ne pişirsem diyenlere: Tandır çorbası, 250 gram kıymadan lahana kapama
Sedef Karatay Bingül

Ramazanın 19. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

TANDIR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:
250 gram dana eti (ya da kuşbaşı et)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için:
2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

2 su bardağı et suyu

5 su bardağı su

Hazırlanışı:

Eti düdüklü tencereye koyun ve üzerini geçecek şekilde su ekleyin. Kısık ateşte 1-1,5 saat pişirin. Etler dağılıyorsa hazır demektir.

Etleri didikleyin ve kenara alın.

Bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını bir miktar su ile açıp karıştırın.

Üzerine 2 su bardağı et suyunu ekleyip karışımı tencereye alın. Kalan suyu da ekleyerek sürekli karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra didiklenmiş etleri ekleyin, tuzunu ayarlayın ve bir iki taşım daha kaynatın.

Çorbanızı kaselere alıp dilerseniz sos ile servis edin.

250 GRAM KIYMAYLA LAHANA KAPAMA

Malzemeler:
1/2 adet orta boy lahana

250 gram kıyma

2 çay bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı sumak

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı nar ekşisi (arzuya göre)

Hazırlanışı:

Lahanaları yapraklarına ayırın ve tuzlu suda hafif haşlayın.

Sıvı yağda küp doğranmış soğanları kavurun, ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Salça ve pirinci ekleyip karıştırın, baharatları ilave edin ve iki çay bardağı su ile kısık ateşte pişirin.

Fırın kabına bir yaprak lahana dizin, üzerine kıymalı harçtan ekleyin. Bu işlemi yaprak ve harç bitene kadar tekrarlayın.

Üzerine nar ekşisi-su karışımı gezdirin ve 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Fırından aldıktan sonra biraz dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

LOLOROSSO SALATASI

Malzemeler:
1 bağ lolorosso marul

1/2 demet roka

1 adet havuç

1 adet domates

5-6 dal maydanoz

1/2 adet limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Lolorosso marulunu yıkayıp doğrayın, bir kaba alın.

Havucu rendeleyin, domatesi küp doğrayın ve marula ekleyin.

Doğradığınız taze soğan ve maydanozu ekleyin.

Tuz, zeytinyağı ve nar ekşisini ilave edip karıştırın.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

Malzemeler:
125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı)

1 su bardağı elenmiş un

1 litre süt (5 su bardağı)

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için:
1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Tereyağını derin bir tencerede eritin, unu ekleyip kavurun.

Sararıp kokusu çıkınca sütü yavaşça ekleyip hızlıca karıştırın.

Toz şekeri ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Üzeri göz göz olunca vanilini ekleyin ve ocağı kapatın.

Yaklaşık 7-8 dakika mikserle çırpın, ardından borcama döküp soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyun ve en az 4 saat bekletin. Servis ederken üzerine tarçın serpin.

AFİYET OLSUN!

