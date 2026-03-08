İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü hazır!

Ramazanın 18. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı nane

Yapılışı

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınır eridikten sonra domates salçası eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Üzerine su veya tavuk suyu eklenir, kaynamaya başlayınca arpa şehriye ilave edilir. Şehriyeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirilir ardından tuz karabiber ve nane eklenir birkaç dakika daha kaynatıldıktan sonra sıcak olarak servis edilir.

KAYMAKLI KÖFTE

Malzemeler

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan rendesi

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 ml krema

2 yemek kaşığı kaymak

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Kıyma geniş bir kaba alınır, üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve kimyon eklenir. Tüm malzemeler iyice yoğrularak köfte harcı hazırlanır. Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır ve hafif yassı köfteler yapılır. Tavaya sıvı yağ alınır ve köfteler orta ateşte her iki tarafı güzelce kızarana kadar pişirilir. Ayrı bir tavada tereyağı eritilir üzerine krema kaymak ve su eklenir karıştırılarak hafif koyulaşana kadar pişirilir. Kızaran köfteler sosun içine alınır, birkaç dakika sosla birlikte pişirilir ve sıcak olarak servis edilir.

PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Pirinçler nişastası gidene kadar birkaç kez yıkanır ve 15 dakika kadar ılık suda bekletilir, ardından süzülür. Tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınır yağ eridikten sonra süzülen pirinçler eklenir ve birkaç dakika kavrulur. Üzerine sıcak su veya tavuk suyu ve tuz eklenir karıştırılır. Su kaynadıktan sonra ocağın altı kısılır ve kapağı kapatılarak pirinçler suyunu çekene kadar pişirilir. Pilav piştikten sonra ocaktan alınır, üzeri kapalı şekilde 10 dakika dinlendirilir, ardından karıştırılarak servis edilir.

KAŞIK SALATASI

Malzemeler

3 adet domates

2 adet salatalık

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 küçük kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Domates salatalık kapya biber yeşil biber ve kuru soğan çok küçük küpler halinde doğranır. Maydanoz ve taze nane ince ince kıyılır tüm malzemeler geniş bir salata kasesine alınır. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz eklenir malzemeler iyice karıştırılır. Salata birkaç dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.

AFİYET OLSUN!