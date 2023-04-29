1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan çarşafa sarılıp yarı çıplak poz verdi

Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi ünlü yapımlarda rol alan Elçin Afacan şimdilerde Çöp Adam dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Meryem karakterine hayat veren Afacan bir yılda 28 kilo verdikten sonraki haliyle gündem olmuştu. Ünlü isim çarşafa sarılarak yarı çıplak poz verdi.

32 yaşındaki güzel oyuncunun Intagram hesabından paylaştığı dekolteli pozlar takipçilerini ikiye böldü.

Afacan'ın bazı takipçileri "Artık kıyafetlerin yok mu?", "Çıplaklık belirtisi olan fotoğraflar paylaşmak moda oldu", "Yakıştıramadım" yorumlarında bulunurken, bazı takipçileri ise "Çok tatlısın", "Çok güzelsiniz" şeklinde yorum yaptı.

Ünlü isim şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.



