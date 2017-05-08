10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

1 bardak süt
1 tatlı kaşığı arı sütü
1/2 yerli muz
1 tutam çiğ kabak çekirdeği
1 kahve fincanı Hindistan cevizi sütü (isteğe bağlı eklenebilir)
1 çay kaşığı kakao
Adım 1
Muzları çatalla ezin yada blender'dan geçirin. Sütün içine tüm malzemeleri sırayla katın ve karıştırın. Boy uzatan kürünüz hazır. Afiyet olsun.
Nasıl tüketmeli?
Her gün 1 bardak tüketebilirsiniz. Bir ay uygulayın, 1 ay ara verin. Toplamda 1 sene boyunca uygulayabilirsiniz. Ayrıca bunun yanında basketbol, voleybol ya da yüzme gibi bir spor yapmayı unutmayın.
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