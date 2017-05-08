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10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel
YE-İÇ-YAP HABERLERİ  | 08.05.2017 10:24 | Son Güncelleme

Boy uzatma kürü tarifimiz ile bu hafta karşınızdayım. 10-22 yaş arası gençlerin ve çocukların sağlıkla uygulayabileceği tariftir.

Malzemelerimiz:

1 bardak süt
1 tatlı kaşığı arı sütü
1/2 yerli muz
1 tutam çiğ kabak çekirdeği
1 kahve fincanı Hindistan cevizi sütü (isteğe bağlı eklenebilir)
1 çay kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Adım 1

Muzları çatalla ezin yada blender'dan geçirin. Sütün içine tüm malzemeleri sırayla katın ve karıştırın. Boy uzatan kürünüz hazır. Afiyet olsun.

Nasıl tüketmeli?

Her gün 1 bardak tüketebilirsiniz. Bir ay uygulayın, 1 ay ara verin. Toplamda 1 sene boyunca uygulayabilirsiniz. Ayrıca bunun yanında basketbol, voleybol ya da yüzme gibi bir spor yapmayı unutmayın.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boy degil ama kilonuz artacagi kesin
Bunları yap, Eline tablet, pc vermeyi ihmal etme ok ? Cocuklarınıza harekete zorların. Sosyalleştirin. Spor yaptırın !
BUNLARLA UĞRAŞACAĞINIZA MİLLETİ KEFİR İÇMEYE TEŞVİK EDİN....
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