10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Malzemelerimiz:

1 bardak süt

1 tatlı kaşığı arı sütü

1/2 yerli muz

1 tutam çiğ kabak çekirdeği

1 kahve fincanı Hindistan cevizi sütü (isteğe bağlı eklenebilir)

1 çay kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Adım 1

Muzları çatalla ezin yada blender'dan geçirin. Sütün içine tüm malzemeleri sırayla katın ve karıştırın. Boy uzatan kürünüz hazır. Afiyet olsun.

Nasıl tüketmeli?

Her gün 1 bardak tüketebilirsiniz. Bir ay uygulayın, 1 ay ara verin. Toplamda 1 sene boyunca uygulayabilirsiniz. Ayrıca bunun yanında basketbol, voleybol ya da yüzme gibi bir spor yapmayı unutmayın.