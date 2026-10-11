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1000 yıllık ağaçtan elde edildi: Şifalı yağ için 16 bin kişi akın etti!

3. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında bin yıllık zeytin ağacından hasat gerçekleştirildi. Hasat edilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı aynı gün sıkılarak katılımcıların tadımına sunuldu.

1000 yıllık ağaçtan elde edildi: Şifalı yağ için 16 bin kişi akın etti!
  1. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Havran'da bin yıllık zeytin ağacında gerçekleştirilen hasat organizasyonu oldu.
    Festival kapsamında düzenlenen etkinlikte, bin yıldır ürün veren kadim zeytin ağacından toplanan zeytinler bekletilmeden sıkıma alınarak zeytinyağı elde edildi. Katılımcılar, bin yıllık ağacın ürününden elde edilen taze zeytinyağını tatma fırsatı buldu.

1000 yıllık ağaçtan elde edildi: Şifalı yağ için 16 bin kişi akın etti! 1

"LEZZET VE ŞİFAYI PAYLAŞTIK"

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bin yıllık zeytin ağacının bölgenin zeytincilik kültürünü ve tarihini temsil ettiğini belirterek, "Bu kadim ağacın bin yıldır sunduğu lezzeti ve şifayı bugün hep birlikte paylaşmış olduk. Hasadı yapılan zeytinleri anında sıkarak elde ettiğimiz yağı tattık. Bu bizim için çok özel ve anlamlı bir etkinlik oldu" dedi.

1000 yıllık ağaçtan elde edildi: Şifalı yağ için 16 bin kişi akın etti! 2

16 BİN KİŞİ KATILDI

Festivalin üçüncü yılında önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Çetin, bir gün önce gerçekleştirilen organizasyonda 16 bin 2 kişinin katılımıyla toplu zeytinyağı tadım rekorunun da kırıldığını söyledi.

1000 yıllık ağaçtan elde edildi: Şifalı yağ için 16 bin kişi akın etti! 3

Çetin, Edremit'in zeytin ve zeytinyağıyla dünya çapında tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini belirterek, festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.
Bin yıllık zeytin ağacından yapılan hasada AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı.

1000 yıllık ağaçtan elde edildi: Şifalı yağ için 16 bin kişi akın etti! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı ağaç şifa
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