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Çizmeleri giyip tandır ateşinin başına geçtiler: Dev kazanlarda doğal şifaya dönüşüyor

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde bahar aylarında başlayan bağ mesaisi, sonbaharın gelişiyle birlikte yerini bereketli bir hasat ve pekmez yapım telaşına bıraktı. Bölgeye özgü 'Hasanoğlan' çeşidi üzümler, geleneksel yöntemlerle işlenerek sofralara ulaştırılıyor.

Çizmeleri giyip tandır ateşinin başına geçtiler: Dev kazanlarda doğal şifaya dönüşüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Geleneksel yöntemlerin birebir uygulandığı bağ bozumunda, bağdan özenle toplanan üzümler üzerine pekmez toprağı konulmasının ardından çizmeler giyilerek ezilip suyu çıkarılıyor. Elde edilen üzüm şırası, geleneksel tandırların üzerine kurulan dev kazanlarda saatlerce kaynatılarak katkısız ve doğal pekmeze dönüştürülüyor. Yoğun emekle hazırlanan pekmezler, hem üreticilerin kışlık ihtiyacını karşılıyor hem de bölge ekonomisine canlılık katıyor.

Çizmeleri giyip tandır ateşinin başına geçtiler: Dev kazanlarda doğal şifaya dönüşüyor 1

Saraykent'te uzun yıllardır bağcılıkla uğraşan Mahmut Cengizer, ilkbahardan itibaren büyük bir emekle baktıkları bağlarda hasat döneminin sonuna geldiklerini belirtti. Bağ bozumu sürecini anlatan Cengizer, üretimin hem aile bütçelerine katkı sağladığını hem de geleneksel lezzetleri yaşatmalarına vesile olduğunu ifade etti.

Çizmeleri giyip tandır ateşinin başına geçtiler: Dev kazanlarda doğal şifaya dönüşüyor 2

"1 HAFTA SONRA HASAT SONA ERECEK"

Baharda başlayan çalışmaların Ekim ayına kadar aralıksız sürdüğünü dile getiren Cengizer, "Şimdi artık üzüm toplama zamanımız geldi. Ürünlerimizin bir kısmını sattık, kalan fazlasını ise pekmez yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışarak bütçemize katkıda bulunuyoruz. Bu işle uğraşmak mükemmel bir duygu; emeğimizin karşılığı az da olsa çıkıyor. Artık kışa döndük, yavaş yavaş bağlar sararıyor. Hasadımızın sona ermesine az kaldı, yaklaşık bir hafta sonra tamamen bitecek. Bir miktar ürünü bıraktık, bir hafta sonra tekrar toplayacağız" dedi.

Çizmeleri giyip tandır ateşinin başına geçtiler: Dev kazanlarda doğal şifaya dönüşüyor 3

"HASANOĞLAN ÜZÜMÜNÜN KABUĞU İNCE, PEKMEZİ LEZZETLİ"

Yörede yetiştirilen üzüm türünün özelliklerine değinen Cengizer, "Üzüm bağdan soframıza doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Bağdan topladığımız üzümlerin önce suyunu sıkıyoruz. Ardından tandırın üzerindeki kazanlara gelerek pekmez halini alıyor. Bizim üzümlerimiz 'Hasanoğlan' adıyla biliniyor. Kahramanmaraş'ın meşhur 'kabarcık' üzümüne benzer ancak bizim üzümümüzün kabuğu ondan biraz daha incedir. Üzümümüz güzeldir, pekmezi de bir o kadar lezzetli olur. Yiyenlere afiyet şeker olsun" ifadelerini kullandı.

Çizmeleri giyip tandır ateşinin başına geçtiler: Dev kazanlarda doğal şifaya dönüşüyor 4

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Anahtar Kelimeler:
pekmez Yozgat
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