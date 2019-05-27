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10 aylık Suriyeli bebeğin şüpheli ölümü! Savcılık devreye girdi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.05.2019 05:53 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suriye uyruklu Meyade Sabbağ, emzirmek için uyandırdığı 10 aylık Nihel Sabbağ'ın nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde nefes almadığı belirlenen bebek kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

10 aylık Suriyeli bebeğin şüpheli ölümü! Savcılık devreye girdi!

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel Sabbağ, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekibine haber verildi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontrolde bebeğin nefes almadığı belirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihel bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Savcılık soruşturma başlattı. Bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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bebek şüpheli ölüm bursa

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