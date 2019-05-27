10 aylık Suriyeli bebeğin şüpheli ölümü! Savcılık devreye girdi!

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel Sabbağ, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekibine haber verildi.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontrolde bebeğin nefes almadığı belirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihel bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Savcılık soruşturma başlattı. Bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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