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  4. 10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz teknesini sattı! Değeri dudak uçuklattı

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz teknesini sattı! Değeri dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 15:06
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Son dönemde eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizi ile gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdilerde yaz aylarını geçirdiği lüks teknesi ile gündeme geldi. Cem Yılmaz; Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile tatile çıktığı lüks teknesini sattı. Ünlü ismin teknesinin değeri ise adeta dudak uçuklattı.

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz teknesini sattı! Değeri dudak uçuklattı

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz şimdilerde Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı. Son dönemde eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizi gündemde olan Yılmaz şimdi de lüks teknesiyle gündeme geldi.

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Cem Yılmaz, 2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yeni oyuncağı için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödemişti.

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Yılmaz 2017’de aldığı teknesini, önceki ‘Samatya’ teknesini satarak almıştı.

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DEĞERİ İSE DUDAK UÇUKLATTI

Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Aykol'un haberine göre; son iki yatına da Samatya ismini koyan Yılmaz; Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile tatile çıktığı teknesini sattı. Teknesinin değerinin ise tam tamına 55 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

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Cem Yılmaz
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