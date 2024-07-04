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  4. Fiyatı sepette 1687 TL'ye düşüyor! Puma'nın Anzarun modelinde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı sepette 1687 TL'ye düşüyor! Puma'nın Anzarun modelinde kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.07.2024 14:17
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Rahat, hafif ve yaz kombinlerinize en iyi şekilde eşlik edecek tarz bir spor ayakkabı arıyorsanız, Puma Anzarun 2.0 sizin için biçilmiş kaftan! Üstelik bugüne özel indirimine ek, sepette %15 daha düşüyor. Kaliteli bir ayakkabı ile konforun keyfini yaşamak isterseniz acele etmelisiniz. İşte detaylar!

Fiyatı sepette 1687 TL'ye düşüyor! Puma'nın Anzarun modelinde kaçırılmayacak fırsat

Yaz kış spor ayakkabıdan vazgeçemiyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Spor giyim markaları içinde dünya çapında milyonlarca kullanıcısıyla üne kavuşmuş Puma'nın en sevilen, rahatlığıyla övgü toplayan modeli Anzarun 2.0'yi satın aldığınızda sadece tarzınıza değil, aynı zamanda rahatlığınıza da yatırım yapmış olacaksınız. İster spor aktivitelerinizde kullanın ister günlük hayatta stilinizi tamamlayın Puma Anzarun 2.0 her durumda size mükemmel bir destek sunacak. Üstelik bugüne özel indirimden faydalandığınızda sadece tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda yüksek kalite ve konforun keyfini çıkaracaksınız.

Puma Anzarun 2.0 Unisex Günlük Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-07-04T140203.832

Puma Anzarun 2.0 Unisex Günlük Ayakkabı, hafif yapısı ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Esnek, dayanıklı ve konforlu bu ayakkabı, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Spor tarzıyla günlük kıyafetlere kolayca uyum sağlayan model, unisex tasarımı sayesinde de hem kadınların hem de erkeklerin kullanımına uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem modelini çok beğendim hem de rengini. Ayrıca çok rahat."

  • "Uzun zamandır böyle rahat ayakkabım olmamıştı. Çok güzel. Teşekkürler."
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Bu içerik 4 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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