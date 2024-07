Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

Yaz aylarının sıcaklığını hissetmeye başladığımız şu günlerde, elektronik alışverişlerinde de hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Tatil planları yapılırken ya da evde ve dışarıda daha rahat vakit geçirmek için teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyenlerin tercihi, geçen ayın en çok satan elektronik ürünlerinde kendini gösterdi. Akıllı saatler, kulak içi kulaklıklar ve daha birçok üründe büyük bir talep artışı yaşandı. Haydi gelin, hep birlikte geçen ayın en popüler elektronik ürünlerine bir göz atalım!

1. Hem tasarımı hem de fonksiyonlarıyla hayatınızı kolaylaştıran: Xiaomi Redmi Siyah Watch 3 Active

Su geçirmeyen LCD ekranlı Xiaomi Redmi Siyah Watch 3 Active, geçen ay elektronik kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. Şık ve pratik saat, 1,83 inçlik ultra geniş ekranıyla mesaj bildirimlerinden egzersiz verilerine kadar her şeyi anında ve net bir şekilde görüntülemenize yardımcı oluyor. 200'ün üzerinde kadran seçeneği ile tarzınızı dilediğiniz gibi yansıtabileceğiniz saatin metalik bitişli merkezi çerçevesi ve klasik dikdörtgen kasası, zarif bir görünüme sahip. Akıllı saat, Bluetooth telefon görüşmeleri özelliği sayesinde ise işlerinizi ve egzersizlerinizi yaparken sorunsuzca iletişimde kalabilmenize olanak tanıyor. Ayrıca, 100’den fazla egzersiz modu, kandaki oksijen doygunluğu tespiti ve 7/24 kalp atış hızı izleme özellikleriyle de sağlığınıza sürekli dikkat etmenizi destekliyor.

2. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz: JBL C100SI Siyah Kulak İçi Kablolu Kulaklık

Ergonomik tasarımı ve mükemmel ses kalitesiyle dikkat çeken JBL C100SI Siyah Kulak İçi Kablolu Kulaklık, geçtiğimiz ayın en çok satan elektronik ürünleri arasına girdi. Kablolu tasarımı sayesinde kesintisiz ve kaliteli bir ses deneyimi yaşatan kulaklık, dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizi rahatça yapmanıza imkan veriyor. Tek tuşla kontrol özelliği ile müzik dinlerken veya çağrı yanıtlarken hızlılık sunan ve 3.5mm jak girişi ile geniş bir cihaz yelpazesine uyumlu olan siyah renkli kulaklık, özellikle yüksek performans ve dayanıklılık arayan kullanıcılar için ideal.

3. Kullanışlı ve güvenilir: Xiaomi Mi Taşınabilir Beyaz Fotoğraf Yazıcısı

Oldukça hafif 181 gram ağırlığıyla her yere taşıyabileceğiniz Xiaomi Mi Taşınabilir Beyaz Fotoğraf Yazıcısı, geçen ayın elektronik kategorisinde en çok satan ürünlerinden biri oldu! Kompakt yazıcı, basitçe kağıt yüklemek için kayar kapağı sayesinde sadece iki adımda kağıt yerleştirmenize olanak tanıyor. ZINK mürekkepsiz baskı teknolojisiyle çalışarak mürekkep ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve yazıcı başlığında daha az aşınma sağlıyor. Ayrıca, arkası yapışkanlı fotoğraf kağıdı sayesinde fotoğraflarınızı istediğiniz yere hemen yapıştırabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı, AR video baskı ve AR sesli fotoğraf özellikleriyle de öne çıkan yazıcı, sevdiklerinizle anılarınızı paylaşmanın en keyifli yolunu sunuyor.

4. Kitap severler için mükemmel bir tercih: Kobo Nia Siyah E-Kitap Okuma Cihazı

Son zamanlarda elektronik kategorisinde en çok satan ürünlerden biri olan Kobo Nia Siyah E-Kitap Okuma Cihazı, okuma alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek! Parlaklığı ayarlayarak karanlıkta gözününüz yorulmadan okuyabilir, göz kamaştırmayan E Ink ekranıyla güneş altında bile kağıt üzerindeymiş gibi rahatlıkla metinlere göz atabilirsiniz. Rakuten Kobo eBook-Shop ile 6 milyondan fazla kitaba anında ulaşabilir, okuma deneyiminizi kişiselleştirerek 50'den fazla yazı boyutu ve 12 yazı tipi arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, pasajları vurgulama, not yazma ve entegre sözlük gibi özelliklerle zengin bir okuma deneyimi yaşayabileceğiniz cihaz, birkaç hafta süren pil ömrü sayesinde şarj derdi olmadan keyifle bir okuma deneyimi yaşatıyor.

5. Beklemeye daha az anı biriktirmeye daha çok zaman ayırmanız için: SanDisk Ultra 64GB Hafıza Kartı

Geçtiğimiz ayın elektronik kategorisinde en çok satan ürünlerinden biri olan SanDisk Ultra 64GB Hafıza Kartı, teknoloji meraklılarının vazgeçilmezi. Android akıllı telefonlar, tabletler ve kameralar ile uyumlu olması sayesinde içeriğinizi her an her yerde güvenle depolayabileceğiniz kart, size daha önce hiç olmadığı kadar çok çekim yapma, kaydetme ve paylaşma özgürlüğü tanıyor. Hafıza kartının 64 GB kapasitesi ve 100 MB/sn'ye kadar inanılmaz aktarım hızı ile Full HD videolarınızı ve yüksek kaliteli fotoğraflarınızı kolayca istediğiniz cihaza taşıyabilirsiniz. Sınıf 10 hız derecelendirmesiyle de yüksek performanslı olan SanDisk Ultra, anılarınızı en iyi şekilde saklamanıza yardımcı oluyor.

6. Elektronik cihazlarınız için vazgeçilmez bağlantı çözümü: KabelDirekt 8K/4K Siyah HDMI Kablo

Güçlü ve dayanıklı yapısı bulunan KabelDirekt'in siyah renkli HDMI kablosu, geçen ayın elektronik kategorisinde en çok satanlar arasında yer aldı ve nedenini anlamak hiç de zor değil! Bu çok amaçlı kablo, TV'nizi, monitörünüzü veya projektörünüzü Blu-ray oynatıcılara, oyun konsollarına ve HDMI çıkışı olan diğer cihazlara bağlamak için mükemmel bir seçenek. Kablo, 8K çözünürlüğünde 60 Hz ve 4K çözünürlüğünde 120 Hz gibi ultra yüksek çözünürlükleri destekleyerek inanılmaz bir görüntü ve ses kalitesi yaratıyor. Altın kaplama fişler ve çoklu zırhlama gibi üstün kaliteli özellikleriyle dikkat çeken kablo, yüksek saflıkta bakır hatlar sayesinde de sorunsuz çalışıyor.

7. Depolama sorunlarına pratik yaklaşım: Seagate 2 TB Harici Sabit Disk

Seagate'in 2 TB harici sabit diski, geçtiğimiz ayın elektronik kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. Siyah renkte ve 2.5 inç form faktörüne sahip olan taşınabilir disk, USB 3.0 arayüzü sayesinde hızlı veri aktarımı yapıyor. Hem Windows hem de Mac işletim sistemleriyle uyumu geniş bir kullanıcı kitlesi için ideal bir depolama çözümü olmasını da beraberinde getiriyor. Sadece sürükle ve bırak yöntemiyle dosyalarınızı kolayca kaydedebileceğiniz disk, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar ile sorunsuz çalışıyor. Üstelik Rescue Data Recovery Services Veri Kurtarma avantajı ile verilerinizin güvende olduğunu bilmek de harika!

8. Ömürlük bir eşya: Apple 20W USB-C Beyaz Güç Adaptörü

Cihazlarınızı her an şarjda tutabilmenize yardımcı olan Apple 20W USB-C Güç Adaptörü, evde, ofiste ya da yolda verimli şarj imkanı sunuyor. USB-C özellikli tüm cihazlarla uyumlu olan adaptör, özellikle iPad Pro ve iPad Air için ideal. Ayrıca, iPhone 8 ve üzeri modellerle de hızlı şarj özelliğinden faydalanabilirsiniz. Geçen ayın elektronik kategorisinde en çok satanlar arasında yer alan adaptör, 240 Volt giriş voltajı ve 20 watt gücü ile beyaz rengiyle de cihazlarınızın estetiğini tamamlıyor.

9. Kendisi küçük işlevi büyük: TP-Link UB500 Siyah Mini USB Adaptör

Windows 11/10/8.1/7 işletim sistemlerine uyan ve geçen ayın en çok satan elektronik ürünlerinden biri olan TP-Link UB500 Siyah Mini USB Adaptör, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle kullanıcıların hayatını rahatlaştırıyor. Müzik keyfinizi odanın her yerinde yaşayabilir, Bluetooth'taki geliştirmeler sayesinde müzik çalarınız ve PC'niz arasında daha uzun bir aktarım aralığına sahip olabilirsiniz. Bluetooth özelliği olmayan PC ve dizüstü bilgisayarları bile Bluetooth özellikli hale getiren geniş kapsama alanlı minik adaptör, aynı anda 7 Bluetooth cihazını destekleyerek güçlü bir kablosuz bağlantı yaşatıyor ve dosya, müzik ve videolarınızı iki kat daha hızlı aktarabiliyor. Ultra küçük tasarımıyla seyahatte veya evde, her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz ürünü çalıştırmak için herhangi bir USB bağlantı noktasına takmanız yeterli olacaktır.

10. Pratikliği ve performansıyla herkesin favorisi: Duracell Alkalin AA Kalem Pil (10 Adet)

Kamera gibi yüksek enerji tüketen cihazlar için de ideal olan Duracell Alkalin AA Kalem Pil ürünü, geçtiğimiz ayın elektronik kategorisinde en çok satanlar arasında yer aldı! Üstün Naylon üst muhafaza sayesinde akma yapmayan ve Duralock teknolojisi ile kullanılmadıklarında bile 10 yıla kadar yeni ve dolu kalan piller, 15 kata kadar daha uzun ömürlü performansa sahip. Günlük cihazlarınıza güvenilir şekilde güç sağlamak için tasarlanan Duracell AA piller, 10'lu paket halinde ve uygun fiyatıyla her türlü ihtiyacınızı karşılayacak!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.