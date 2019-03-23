10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!

Eski seks işçisi Gwyneth Montenegro, 10 bin erkekle birlikte olduğu itirafıyla çok konuşulmuştu.





Gizli Tabu isimli bir de kitap çıkaran Montenegro, kitabında eski mesleğinin zorluklarına dair olay açıklamalarda bulundu.





Montenegro, birçok kadının lüks içinde yaşama hayaliyle bu işi yaptığını ancak çok geçmeden hayal kırıklığına uğrayacaklarını söylüyor.





İşte, Montenegro'nun olay yaratan cümlelerinden bazıları...





''Daha çok para kazandıkça, daha çok beklentiye giriyorsunuz.''





''Güzel bir kadın olduğunuz için sizi tercih ettiklerini sanıyorsunuz ama gerçekte tercih edilme sebebiniz çok başka.''





''Erkekler diğer kadınlarla yapamadıkları şeyler için sizi tercih ederler.''





''Bu da sizi güvenlik ve korunma gibi tehlikeli bölgelere sürükler.''





''En büyük tehlikelerden biri şiddettir.''





''Erkekler iyi para ödedikleri birine ne isterlerse yapabileceklerini sanır ve içlerindeki şiddet eğilimi ortaya çıkar.''





''Ayrıca birliktelik yoluyla bulaşan çeşitli hastalıkları kapma tehlikeniz de var.''





Gwyneth Montenegro, şimdilerde Avustralya'da bulunan bir hayır kurumunda çalışıyor ve önceki mesleğinden hiç utanmadığını söylüyor.







