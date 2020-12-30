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  4. 10 bin kişi katıldı... Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı

10 bin kişi katıldı... Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 30.12.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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10 bin kişi katıldı... Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı

İngiltere’de Star Wars serisiyle ilgili yapılan bir ankette, "en kötü" karakterinin hangisi olduğu soruldu. 10 binden fazla kişinin katıldığı ankette, katılımcılar Star Wars evreninin en kötüsü olarak Darth Vader’ı seçti.

Dünyanın en çok bilinen ve belki de en fazla hayranı olan Star Wars evreniyle ilgili bir anket yapıldı. Radio Times isimli İngiliz dergisi, Star Wars evreniyle ilgili bir anket gerçekleştirdi. 10 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, evrenin "en kötü" karakterinin hangisi olduğu soruldu. Katılımcılar, açık ara farkla Darth Vader'ı seçtiler.

STAR WARS SERİSİNİN EN KÖTÜSÜ DARTH VADER

Yapılan ankete göre Star Wars evreninin en kötü karakteri, Darth Vader. Aslına bakacak olursak bu durum, pek de şaşılacak bir şey değil. Çünkü Vader'ın olayı zaten gücü kötü yönde kullanıyor olması. Ancak katılımcılar, evrenin içine kendini iyice kaptırıp, bu karaktere karşı kin gütmeye başlamışlar. Kullanıcıların yüzde 33 gibi çok ciddi bir bölümünün bu karaktere oy vermesinin başka bir açıklaması yok.

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Darth Vader, 3.422 oy ile zirvenin tek sahibiyken, bu karakteri 1.897 oy ile Palpatine takip etti. Yüzde 18'le en çok oy alan ikinci karakter, kendisini yetiştiren ustasını öldürerek hafızalara kazınmıştı. Darth Vader'ın, Palpatine'in çırağı olduğunu düşündüğümüzde, bunun da pek şaşılacak bir şey olmadığını söylemek gerek. (Webtekno)

İşte Star Wars'ın en kötü adamları anketinin sonuçları:

  • Darth Vader: Yüzde 33 (3.422 oy)
  • İmparator: Yüzde 18 (1.897 oy)
  • Büyük Amiral Thrawn: Yüzde 6 (636 oy)
  • Darth Maul: Yüzde 6 (632 oy)
  • Boba Fett: Yüzde 6 (631 oy)
  • General Grievous: Yüzde 4 (458 oy)
  • Greedo: Yüzde 4 (399 oy)
  • Moff Gideon: Yüzde 4 (381 oy)
  • Kylo Ren: Yüzde 3 (354 oy)
  • Grand Moff Tarkin: Yüzde 3 (330 oy)
  • Count Dooku: Yüzde 2 (258 oy)
  • Yüce Lider Snoke: Yüzde 2 (224 oy)
  • Kaptan Phasma: Yüzde 2 (223 oy)
  • Asajj Ventress: Yüzde 2 (193 oy)
  • Grand Inquisitor: Yüzde 2 (178 oy)
  • Jabba the Hutt: Yüzde 2 (158 oy)
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