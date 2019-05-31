10 dakikada çıtır baklava nasıl yapılır?

Baklava yapmak için saatlerinizi harcamanıza gerek yok. Şef Refika Birgül'ün bu tarifiyle sadece 10 dakikada çıtır baklava hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

20 yaprak baklava yufkası

180 gram tereyağı

210 gr boziç (Antep fıstığı)

500 gr kaymaklı Maraş dondurması

Yapılışı:

180 gr tereyağını eritin. Üstünde biriken köpükleri kaşıkla alın. Böylece yağın sütünü almış olacaksınız ve sade yağ yapmış olacaksınız. Bu da baklavayı çok daha çıtır bir hale getirecek.

Pişirme kağıdını tezgaha koyun. 20 yaprak baklava yufkasını üst üste dizip her katın arasına erittiğiniz yağdan sürün. Bu işlemi pişirme kağıdının üzerinde yapınca, sonradan tepsiye almak çok kolaylaşıyor.

20 katı tamamladıktan sonra yufkaları ortadan ikiye kesin. Kabaca doğranmış 210 gram boziçi kat kat yufkalardan birinin üzerine yerleştirin ve diğer parçayı üzerine kapatın.

Pişirme kağıdıyla birlikte pişireceğiniz tepsiye kolayca yerleştirin ve kağıdın taşan kısımlarını içe doğru kıvırın.

Baklavayı 8 eşit parçaya dilimleyin. 190 derecede altlı üstlü çalışan fırının orta katında 45-50 dakika pişirin.