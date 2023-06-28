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  4. '10 dakikalık bir açık artırma savaşının ardından...' Rekor kırdı! Ünlü tablo 85 milyon sterline satıldı

'10 dakikalık bir açık artırma savaşının ardından...' Rekor kırdı! Ünlü tablo 85 milyon sterline satıldı

28.06.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in Yelpazeli Kadın (Lady with a Fan) isimli portresi, İngiltere’nin başkenti Londra’da Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayedede 85.3 milyon sterline alıcı buldu. Sotheby’s satışın, Avrupa’da en yüksek meblağa sahip müzayede satışı olduğunu duyurdu.

'10 dakikalık bir açık artırma savaşının ardından...' Rekor kırdı! Ünlü tablo 85 milyon sterline satıldı

Sothebys’den yapılan açıklamada, “Öldükten sonra stüdyosundaki şövalenin üzerinde bulunan bu büyüleyici figür tasviri, Klimt'in renk ve biçime yeni bir yaklaşım keşfettiğini ortaya koyuyor ve gücünün doruğundaki bir sanatçının başyapıtıyla sonuçlanıyor. Telefonda ve odada dört müşteri arasında geçen on dakikalık bir açık artırma savaşının ardından tablo 85,3 milyon sterline yükselerek Avrupa'da bir sanat eseri ve Gustav Klimt için yeni bir açık artırma rekoru kırdı. Aynı zamanda bugüne kadar açık artırmada satılan portreler arasında en yüksek ikinci fiyat oldu” denildi.

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KLIMT’İN YELPAZELİ KADIN PORTRESİ

Gustav Klimt'in en sevdiği konu olan kadın formu üzerine bir çalışma olan ‘Yelpazeli Kadın’, hem modern sanattaki Japonizm akımının etkisini hem de Klimt'in kendine özgü tarzını yansıtmaktadır. Viyanalı sanatçının son dönem eserlerinden biri olan tablonun tamamlanma tarihi, Klimt'in öldüğü yıl olan 1918'dir.

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Portedeki kadının elbisesi ve elindeki yelpaze de süslü tasarımlara sahip. Porte, aynı zamanda dekoratif unsurlarla dolu ve 19’uncu yüzyılda İngiltere ortaya çıkan Sanatlar ve Zanaatler akımını yansıtıyor. (DHA)

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