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10 Ekim hava durumu son tahminleri! Meteoroloji saat verip uyardı: Sis ve pusa dikkat!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.10.2019 08:00 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji son verilerini yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de sabah saatleri için sis ve pus uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte, tüm ayrıntılarıyla 10 Ekim hava durumu raporu...

10 Ekim hava durumu son tahminleri! Meteoroloji saat verip uyardı: Sis ve pusa dikkat!

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.,

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 EKİM İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE
Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına Beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu ile akşam saatlerinden itibaren geneli batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı zaman zaman 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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meteoroloji hava durumu 10 ekim hava durumu sis meteoroloji genel müdürülüğü

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