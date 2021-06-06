10 gün önce babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın bikinili paylaşımları tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeniden Bodrum'a gitti. 10 gün önce babasını kaybeden sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan hayata döndü.

DUYGU ÖZASLAN HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

10 gün önce kalp krizi sonucu babasını kaybeden sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı. Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni gelirken aynı zamanda bazı takipçileri de sosyal medya fenomenini ayıpladı.

Özaslan, sevgilisiyle spor yapmadan önce çektiği videoyu da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Babasını kaybeden Özaslan, "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. kırmızı bikini altının üstüne giydiği tişörtle objektif karşısına geçen Özaslan'ın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar, Özaslan'ın paylaşımına "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" yorumlarını yaptı.





