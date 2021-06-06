MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 10 gün önce babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın bikinili paylaşımları tepki çekti

10 gün önce babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın bikinili paylaşımları tepki çekti

06.06.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeniden Bodrum’a gitti. 10 gün önce babasını kaybeden genç ismin bikinili fotoğrafları hayranları tarafından tepki çekti.

10 gün önce babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın bikinili paylaşımları tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeniden Bodrum'a gitti. 10 gün önce babasını kaybeden sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan hayata döndü.

DUYGU ÖZASLAN HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

10 gün önce kalp krizi sonucu babasını kaybeden sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı. Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni gelirken aynı zamanda bazı takipçileri de sosyal medya fenomenini ayıpladı.

duygu-ozaslan-hayata-dondu-2-14181704_osd

Özaslan, sevgilisiyle spor yapmadan önce çektiği videoyu da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

duygu-ozaslan-hayata-dondu-3-14181704_osd

Babasını kaybeden Özaslan, "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. kırmızı bikini altının üstüne giydiği tişörtle objektif karşısına geçen Özaslan'ın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

duygu-ozaslan-hayata-dondu-4-14181704_osd

Bazı kullanıcılar, Özaslan'ın paylaşımına "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" yorumlarını yaptı.

duygu-ozaslan-hayata-dondu-5-14181704_osd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Türkücü Ceylan'ı altına boğdularTürkücü Ceylan'ı altına boğdular
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
bunlarda aile kavramı aile bağı sevgisi diye birşey yok annesi babaaı kardeşi ölmüş umurlarında olmaz yer içer gezerler anca
demek ki ruh vicdan merhanet ve en önemlisi sevgi yoksunu!!!
duygunun duygusu yokmuş ee normalll kariyer yapmak kolay değil beee maneviyat kalmamış demek ki

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.