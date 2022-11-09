10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım Perşembe okullar tatil olacak mı? Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil takvimi

10 Kasım’ın tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar heyecanla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nü bekliyorlar. Bu özel günde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri düzenlenecek. Milli bayramlarda resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar milli yas günü olan 10 Kasım tatil mi sorusunu da araştırmaya başladılar.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple okullar, bankalar ve diğer resmi kurumlar hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

