Elektrik süpürgeleri zamanla toz, kir, evcil hayvan tüyleri ve yemek kırıntıları nedeniyle kötü koku yayabiliyor. Özellikle uzun süre kullanılan cihazlarda biriken kalıntılar, temizlik sırasında evin havasını da etkileyebiliyor.

Elektrik süpürgesi üreticisi bir marka, temizlik önerileri arasında bu yönteme de yer veriyor. Şirket, süpürgenin toz haznesine veya torbasına bir çay kaşığı tarçın eklenmesinin temizlik sırasında hoş bir koku yayılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Tarçın sevmeyenler için vanilya tozu da alternatif olarak öneriliyor.

FAZLA TARÇIN KULLANMAK CİHAZA ZARAR VEREBİLİR

Profesyonel temizlik uzmanı Karina Toner, bu yöntemde miktarın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Toner, yarım çay kaşığı ile bir çay kaşığı arasındaki miktarın yeterli olduğunu, fazla tarçının süpürgenin filtrelerini veya motorunu olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.

Uzmanların önerisine göre toz tarçın doğrudan süpürgenin toz haznesine eklenebiliyor. Torbalı eski model süpürgelerde ise tarçın zemine serpilerek süpürülebiliyor.

Evcil hayvan tüyleri veya kötü kokulu yemek kırıntıları sık temizleniyorsa yöntem daha sık uygulanabiliyor. Ancak süpürgenin filtre ve motor yapısına uygun olmayan tozların cihaza zarar verebileceği unutulmamalı. Bu nedenle üreticinin kullanım talimatlarına dikkat edilmesi gerekiyor.