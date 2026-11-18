PlayStation, 10 Kasım’da yayımladığı blog yazısında ülkelere göre kademeli bir çıkış sistemi benimsediğini açıkladı.

Bu sisteme göre GTA 6, 19 Kasım'da her ülkenin yerel saatiyle gece yarısında erişime açılacak.

PlayStation'ın açıklamasında çıkışın Yeni Zelanda'da yerel saatle 00.00'da başlayacağı ve daha sonra diğer ülkelere yayılacağı belirtildi.

GTA 6 YENİ ZELANDA'DA SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6, Yeni Zelanda'da 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak.

Yeni Zelanda, kasım ayında yaz saati uygulaması nedeniyle UTC+13 saat dilimini kullanıyor.

Bu nedenle Yeni Zelanda'da 19 Kasım saat 00.00 olduğunda Türkiye'de henüz 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 olacak.

Başka bir ifadeyle GTA 6, Yeni Zelanda'da Türkiye'den 10 saat önce oynanabilecek.

GTA 6 ÜLKE ÜLKE ÇIKIŞ SAATLERİ

Rockstar Games'in resmî açıklamasına göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında 19 Kasım'da yerel saatle gece yarısı erişime açılacak.

Ülkelerin saat dilimlerine göre hesaplanan çıkış saatleri şöyle:

Ülke / Şehir Yerel çıkış saati Türkiye saatiyle Yeni Zelanda / Auckland 19 Kasım 00.00 18 Kasım 14.00 Avustralya / Sidney 19 Kasım 00.00 18 Kasım 16.00 Japonya / Tokyo 19 Kasım 00.00 18 Kasım 18.00 Türkiye / İstanbul 19 Kasım 00.00 19 Kasım 00.00 Almanya / Berlin 19 Kasım 00.00 19 Kasım 02.00 Fransa / Paris 19 Kasım 00.00 19 Kasım 02.00 İngiltere / Londra 19 Kasım 00.00 19 Kasım 03.00 ABD / New York 19 Kasım 00.00 19 Kasım 08.00

Buna göre Türkiye'deki oyuncular, GTA 6'ya Almanya ve Fransa'daki oyunculardan iki saat önce erişebilecek.

Bu noktada tablodaki Türkiye saati karşılıklarının ülkelerin belirtilen şehirlerdeki saat dilimlerine göre hesaplandığını belirtelim.

KONUMU YENİ ZELANDA YAPINCA GTA 6 ERKEN OYNANABİLİR Mİ?

GTA 6'nın ülkeler arasında farklı saatlerde çıkacak olması, konsolların bölge ayarlarını değiştirerek oyuna daha erken erişilip erişilemeyeceği sorusunu da gündeme getirdi.

Ancak konsolun saatini veya bölge ayarını değiştirmek, oyunun erken açılacağını garanti etmiyor.

PlayStation'ın resmi destek sayfasına göre bir PlayStation hesabının oluşturulduktan sonra kayıtlı ülkesi veya bölgesi değiştirilemiyor.

Dolayısıyla Yeni Zelanda'daki erken çıkış saatinin Türkiye'deki mevcut PlayStation hesaplarında da geçerli olacağını varsaymamak gerekiyor.

GTA 6 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi çıkış takvimine göre GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak.

Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında çıkacak.

Rockstar Games, PlayStation 5 için ön yüklemenin 10 Kasım'da yerel saatle gece yarısı başladığını açıkladı.

Xbox Series X/S için ön yükleme ise 10 Kasım'da GMT ile saat 00.00'da başladı.

Ön yüklemeyi tamamlayan oyuncuların da oyunu kendi bölgelerindeki resmi açılış saatine kadar beklemeleri gerekiyor.