10 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Reytinglerde hangi dizi ve program birinci oldu?

AB ve Total şeklinde ölçülen reyting sonuçlarına göre Show TV’de Çukur, Star TV'de Kağıt Ev, ATV'de Maraşlı, TRT1'de Yanış Büyük Selçuklu ve FOX TV ekranlarında ise Yasak Elma, sezon finali ile yayınlandı.

10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

10 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Çukur”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Çukur”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

3 MAYIS (GEÇEN HAFTA) PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

3 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Çukur”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Çukur”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.



