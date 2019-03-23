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10 metreden uçan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

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YAŞAM  | 23.03.2019 04:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hatalı manevra yapan cipe çarpan hafif ticari araç, bariyerleri parçalayarak 10 metre yükseklikten D-100 karayoluna uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay 23.40 sıralarında Deniz Mahallesi mevkiinde bulunan Derince Tüneli üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Derince Tüneli üzeri Hürriyet Caddesi'nde hatalı manevra yapmaya çalışan Ümit E. idaresindeki 41 B 3269 plakalı cipe arkadan gelen Suriye uyruklu Mohammad A. idaresindeki 41 BA 546 plakalı hafi ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra 10 metre yükseklikten Derince Tünel içine uçtu. Kazada cip sürücüsü yaralanmazken, tünel içi İstanbul istikametinde akan trafik arasına uçarak ters dönen araçta bulunan sürücü Mohammad A.(28), Rüştiye A.(20) ve Enes C.(28) yaralandı.

TÜNELE UÇAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla hafif ticari araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Seka Devlet ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hatalı manevra yapan aracın sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Kaza sırasında Derince Tünel içinde İstanbul istikametine giderken aşağıya uçan aracın üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtulduklarını söyleyen Mustafa İzemek, "Birden büyük bir gürültü oldu. Ne oldu diye sese yöneldik. Aramızda 1 saniye vardı. araba aşağıya düştü. Birden araba önümüze düştü. İçinde 3 kişi vardı. Bayanın 1 tanesi sıkışmıştı" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası Derince Tüneli

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