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10 milyon lira harcamışlar! Türkiye'de ilk kez bulundu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Konya'da lüks villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada Türkiye'de ilk kez bulunan 35 kilosu genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (Lemon haze) olmak üzere 100 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ürettikleri esrarı, 'ağaç kabuğu' yazılı özel torbalarla kargoyla yurt dışına gönderdiği saptandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir villada uyuşturucu üretimi yapıldığı ve bu uyuşturucunun yurt dışına pazarlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine villayı takibe alan ekipler, dün akşam saatlerinde baskın düzenledi.

Polis hiçbir oda bulunmayan, çevresinde ise çok sayıda köpek bulunan villada detaylı arama yaptı. Ekipler, zemindeki tahta kapağı kaldırdığında aşağıda odalar olduğunu fark etti. Polis, villada bulduğu uzaktan kumanda ile asansör sistemiyle aşağıya indiğinde uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.

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İmalathanede yapılan aramalarda 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği belirtilen ve piyasa değerinin 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen 'Lemon haze' ele geçirildi. Villada ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. ​Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villaya olası polis baskınına karşı, birbirleriyle telsizle irtibat kurdukları da tespit edildi.

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Polis, olayla ilgili kuyumculuk ve inşaat işleriyle uğraşan villa sahibi Yasin K. (30) ile Bahadır A. (26) ve Rahmi Ö.'yü (40) gözaltına aldı. Yasin K.'nın ağabeyi Mustafa K.'nın da (41) arandığı belirtildi.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarıya koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup kargoyla yurt dışına gönderdiklerini belirlendi. Şüphelilerin ayrıca uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca sürekli olarak yurt dışına çıktıkları, imalathanedeki malzemeleri de yurt dışından temin ettikleri belirlendi.

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Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu konya hibrit esrar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ihracat yapiyorlar ne guzel. devletin dikkat etmesi gereken bizim ulkeye satmamalari , biz bir sekilde ihtacat i arttirmaliyiz yoksa bu sekilde surunucez. Hala devlet oy icin iscinin yaninda ( ekonomi bu sekil de yonetilmez )
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