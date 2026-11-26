İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, ülkede son iki haftada laboratuvar testleriyle doğrulanan 374 norovirüs vakası kaydedildi. Bu sayı, kasım ayının ilk iki haftasında 293 olarak açıklanmıştı.

Norovirüs vakalarının yılın bu dönemindeki normal seviyelerin yüzde 11 üzerine çıktığı belirtildi. Temmuz ayından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı ise 2 bin 528'e ulaştı. Bu rakam, son beş yılın ortalaması olan 2 bin 142'nin yüzde 18 üzerinde.

Bilim insanları vakaların henüz beklenen seviyelerde olduğunu ifade ederken, gerçek vaka sayısının açıklanan rakamlardan daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Veriler yalnızca laboratuvar sonuçları ve hastanelerin bildirdiği şüpheli veya doğrulanmış salgınları kapsıyor.

NOROVİRÜS HANGİ BELİRTİLERE YOL AÇIYOR?

Norovirüs genellikle enfekte kişilerle yakın temas, virüs bulaşmış yüzeylere dokunma veya kontamine yiyeceklerin tüketilmesiyle yayılıyor. Virüse yakalanan kişilerde en sık mide bulantısı, kusma ve ishal görülüyor.

Çoğu kişi evde dinlenerek iyileşse de virüs, hastanelerde salgınlara ve hasta yoğunluğuna neden olabiliyor. Yayılımı önlemek amacıyla enfekte kişilerin tek kişilik odalarda izole edilmesi, bazı servislerin ise yeni hasta kabulüne kapatılması gerekebiliyor.

Uzmanlar, el dezenfektanlarının norovirüse karşı tek başına yeterli olmadığını belirtiyor. Alkol bazlı ürünlerin virüsü etkisiz hale getirmekte yetersiz kalabildiği, bu nedenle ellerin sabun ve suyla düzenli olarak yıkanması gerektiği vurgulanıyor.

NOROVİRÜS GEÇİRENLER HANGİ İLAÇLARI KULLANMAMALI?

Uzmanlar, norovirüsün virüs kaynaklı bir enfeksiyon olması nedeniyle antibiyotiklerin tedavide işe yaramadığını belirtiyor. Boots Baş Eczacısı Claire Nevinson, hastalık sürecinde en önemli noktanın dinlenmek ve vücudun susuz kalmasını önlemek olduğunu söylüyor.

İshal kesici ilaçların da her durumda kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Bu ilaçlar ishali kısa süreli kontrol altına alabilse de bağırsakların virüsü vücuttan atma sürecini yavaşlatarak hastalığın uzamasına neden olabiliyor. Özellikle çocuklarda, ateş veya dışkıda kan görülmesi durumunda bu ilaçlardan kaçınılması öneriliyor.

Aspirin ve ibuprofen gibi bazı ağrı kesicilerin ise kusma ve iştahsızlık sırasında mide zarını tahriş edebileceği ifade ediliyor.

NOROVİRÜSE YAKALANANLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, hastalık sürecinde bol sıvı tüketilmesini ve dinlenilmesini öneriyor. Mide bulantısı yaşayanların sıvıları küçük yudumlarla ve sık aralıklarla içmesi daha kolay olabilir. Su ve mineral kaybını karşılamak için eczanelerden temin edilebilen oral rehidrasyon ürünleri de kullanılabiliyor.

Norovirüs belirtileri geçtikten sonra en az 48 saat işe veya okula dönülmemesi, bu süreçte başkaları için yemek hazırlanmaması tavsiye ediliyor. Virüs bulaşmış kıyafet, yatak örtüsü, tuvalet, musluk ve kapı kollarının da iyice temizlenmesi gerekiyor.

Çocuklarda gazlı içecek ve meyve suyu tüketiminin ishali artırabileceği belirtiliyor.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Bebeklerde beslenmenin kesilmesi, beş yaşından küçük çocuklarda susuzluk belirtileri, sıvıların vücutta tutulamaması ve kanlı ishal görülmesi durumunda tıbbi yardım alınması gerekiyor. İshalin 7 günden, kusmanın ise 2 günden uzun sürmesi halinde de doktora başvurulması öneriliyor.

Kusmukta kan görülmesi, kahve telvesine benzeyen kusma, yetişkinlerde yeşil kusma, çocuklarda sarı-yeşil kusma, ense sertliği, ışığa bakarken ağrı ve aniden başlayan şiddetli baş veya karın ağrısı ise acil değerlendirme gerektiren belirtiler arasında yer alıyor.