Fırınların kendi kendini temizleme programı, yiyecek kalıntılarını ve yağ lekelerini yakarak küle dönüştürmek için çalışıyor. Bu işlem sırasında sıcaklık 427 ila 538 dereceye kadar çıkabiliyor ve program birkaç saat sürebiliyor.

Ancak uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalan fırının elektronik parçaları zarar görebiliyor. Termostat, otomatik kapı kilidi ve güvenlik sistemlerinde arızalar meydana gelebiliyor.

Mutfak aletleri konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahip teknik uzman Mike Lanagan, aşırı ısınmanın fırının güvenlik sistemini devreye sokarak cihazın çalışmasını durdurabileceğini belirtiyor.

Üstelik arıza tatil döneminde yaşanırsa servis bulmak da zorlaşabiliyor. Uzmanlar, yoğun yemek hazırlığı yapılacak özel günlerden hemen önce bu programın çalıştırılmamasını öneriyor.

FIRININ CAMI BİLE KIRILABİLİR

Yüksek sıcaklık yalnızca elektronik parçalar için değil, fırının cam kapısı için de risk oluşturuyor. Ani sıcaklık değişimleri camın çatlamasına veya kırılmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, fırın tamamen soğumadan kapak camına ıslak bezle müdahale edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kendi kendini temizleme programı sırasında duman ve yanık kokusu da oluşabiliyor. Temizlik uzmanı Adriana Delgado, bu kokunun evde günlerce kalabileceğini belirtiyor. Ayrıca program boyunca fırının kapağı kilitlendiği için yemek hazırlamak da mümkün olmuyor.