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10 milyon yıldır orada duruyor: Bakan büyüleniyor!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan ve halk arasında ‘Gökkuşağı Tepeleri' olarak bilinen Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımında dron ile havadan görüntülendi.

10 milyon yıldır orada duruyor: Bakan büyüleniyor!

Milyonlarca yıllık Jeolojik katmanların batan güneşin kızıl ışıklarıyla bütünleştiği anlar, adeta görsel bir şölen sundu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaklaşık 10 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan ve renkli toprak yapısıyla dikkat çeken Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımı saatlerinde masalsı görüntülere sahne oldu. Mimarisiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının odak noktası haline gelen tepeler, gün batımında havadan kaydedilen dron görüntüleriyle kendine hayran bıraktı.

10 milyon yıldır orada duruyor: Bakan büyüleniyor! 1

İZLEYENLER BÜYÜLENDİ

Sarı, kahverengi, kırmızı ve gri tonlarındaki farklı mineral katmanlarının batan güneşin süzülen ışıklarıyla buluşması, alana adeta devasa bir doğal tablo havası kattı. Batan güneşin tepelerin keskin girintilerine düştüğü anlarda ortaya çıkan ışık, izleyenleri gökyüzünden eşsiz bir görsel yolculuğa çıkardı.

10 milyon yıldır orada duruyor: Bakan büyüleniyor! 2

2019 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek koruma altına alınan Kız Tepesi, hem jeolojik yapısı hem de sunduğu panoramik manzaralarla bölge turizmine ve görsel sanatlara hizmet etmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tepebaşı gökkuşağı dağ
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