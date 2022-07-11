10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

10 Temmuz tarihinde ekranlarda yer alan iddialı yapımların reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu. Her gün birçok kişi tarafından sevilen dizi ve programlar reytinglerde yerlerini belirliyor. Dün akşam ekrana gelen farklı yapımların ardından kimin kaçıncı sırada yer aldığı merak edildi. Peki, 10 Temmuz reyting sonuçlarında hangi yapım kaçıncı sırada yer aldı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

10 Temmuz tarihli reyting sonuçları açıklandı. 10 Temmuz tarihinde yayınlanan programların total, ab ve abc sıralaması belli oldu. İşte ilk 3 sırada yer alan o yapımlar.

TOTAL



1 - Fenerbahçe Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması (TV8)

2 - Fox Ana Haber hafta sonu (Fox TV)

3 - Süt Kardeşler (Show TV)

AB



1 - Fenerbahçe Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması (TV8)

2 - Fox Ana Haber hafta sonu (Fox TV)

3 - Ata Demirer Gazinosu (Fox TV)

ABC



1 - Fenerbahçe Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması (TV8)

2 - Fox Ana Haber hafta sonu (Fox TV)

3 - Ata Demirer Gazinosu (Fox TV)

