Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI oyununda araçların kilit sistemleri, takip cihazları ve kişisel araç yönetimi öne çıkıyor.

PC Gamer'ın 18 Kasım 2026 tarihli rehberine göre GTA 6'da bazı otomobillerin camları kırılarak araç çalıştırılabiliyor. Ancak daha gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip araçları ele geçirmek için farklı yöntemler gerekiyor.

GTA 6 ARABA ÇALMA NASIL YAPILIR?

PC Gamer'a göre GTA 6'da her araç aynı yöntemle çalınamıyor.

Bazı otomobillerin camları kırılarak araca girilebiliyor ve araç düz kontak yöntemiyle çalıştırılabiliyor.

Anahtarsız çalıştırma sistemine sahip otomobiller içinse oyun ilerledikçe edinilen anahtar kopyalama cihazı gerekiyor.

Bu cihaz, PC Gamer'ın rehberine göre üçüncü bölümde açılıyor.

GTA 6 ARABA ÇAĞIRMA NASIL YAPILIR?

PowerPyx'in yayımladığı rehbere göre oyunun ilk bölümünde Joey adlı kişi telefonla aranarak kişisel araç tamir ettirilebiliyor ve oyuncunun bulunduğu yere getirilebiliyor.

İkinci bölümdeki Moses görevi tamamlandıktan sonra ise Scooter Bros adlı telefon uygulaması açılıyor.

Oyuncular uygulamadan kişisel araçlarını seçip teslimat isteği gönderebiliyor. PowerPyx'e göre bu işlem için küçük bir ücret alınıyor.

GTA 6 ARABALARI NASIL KAYDEDİLİR?

PowerPyx'e göre kişisel araç kaydetme özelliği ikinci bölümdeki Moses göreviyle açılıyor.

Görevin ardından takip cihazı bulunmayan uygun araçlar Moses'ın garajına götürülerek kayıt ettirilebiliyor.

GTA 6 ARABA MARKALARI HANGİLERİ?

GTABase'in araç veri tabanında GTA 6'da yer alan otomobil markaları ve modelleri arasında şu isimler bulunuyor:

Bravado Banshee

Progen Emerus

Truffade Thrax

Vapid Stanier

Grotti Cheetah

Maibatsu Sanchez

Pfister Comet S2 Cabrio

Bunlar GTA evrenindeki araç ve marka isimleri. Ancak araçların gerçek dünyadaki otomobillere benzemesi, söz konusu otomobillerin gerçek markalarıyla lisanslandığı anlamına gelmiyor.

GTA 6 POLİS ARABASI VAR MI?

Evet. GTABase'in oyun için hazırladığı araç veri tabanında Vapid Police Cruiser ve Bravado Bison 1800 (Police) gibi polis araçları da listeleniyor.

PC Gamer'ın rehberine göre oyunda bazı çalıntı araçların takip sistemleri, polise aracın konumunu bildirebiliyor. Gelişmiş takip cihazları da araç hırsızlığından sonra oyuncunun kaçmasını zorlaştırabiliyor.