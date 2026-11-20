Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6'da para kazanmak için farklı yöntemler bulunuyor. Ancak en kazançlı faaliyetlere erişmek için hikâyede belirli aşamalara ulaşmak gerekiyor.

PowerPyx ve PC Gamer tarafından yayımlanan rehberler, oyunun farklı bölümleri için uygulanabilecek para kazanma yöntemlerini açıklıyor.

GTA 6'DA PARA KAZANMANIN EN HIZLI YOLU NE?

PowerPyx'e göre oyundaki en hızlı para kazanma yöntemlerinden biri büyük banka kasalarını soymak.

Rehbere göre bu faaliyet, dördüncü bölümün sonlarına doğru açılıyor ve başarılı bir soygunda 205.000 dolara kadar para kazanılabiliyor.

Ancak bu yöntem, oyunun ilk saatlerinde kullanılamıyor.

GTA 6'DA BAŞLANGIÇTA NASIL PARA KAZANILIR?

Oyunun erken aşamalarında daha küçük çaplı faaliyetler öne çıkıyor.

PowerPyx'e göre ilk bölümde mağaza soygunları, çete operasyonları ve yarışlar para elde etme seçenekleri arasında yer alıyor.

PC Gamer da yasa dışı operasyonlardan elde edilen eşyaların satılmasını kazançlı yöntemlerden biri olarak gösteriyor.

GTA 6 ARABA SATARAK PARA KAZANMA

İkinci bölümde Moses'ın araç atölyesi üzerinden çalıntı araçları satma imkânı açılıyor.

PowerPyx'e göre bu aşamada takip cihazı bulunmayan araçların satışı genellikle 1.000 doların üzerinde kazanç sağlayabiliyor.

Hikâye ilerledikçe daha değerli araçların satılabildiği yeni seçenekler de açılıyor.

GTA 6 MÜCEVHER SOYGUNLARI NE KADAR KAZANDIRIYOR?

PowerPyx'in rehberine göre üçüncü bölümde mücevher mağazası soygunları devreye giriyor.

Bu soygunlardan elde edilen kazanç, rehberde 10.000 ila 25.000 dolar arasında belirtiliyor.

GTA 6 PARA HİLESİ VAR MI?

Evet. GamesRadar+ ve GTABase tarafından yayımlanan hile rehberlerine göre GTA 6'da oyuncuya 250.000 dolar kazandıran bir para hilesi bulunuyor.

Ancak para hilesi, ana hikâye tamamlanmadan kullanılamıyor.

GTA 6 para hilesinin tuş kombinasyonunu ve açılma koşulunu GTA 6 hileleri rehberimizde bulabilirsiniz.