10 yaşında üniversiteye başladı, 18 yaşında hoca oldu: 306 yıldır kırılmayan rekoru kırdı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Nathan Thomas, 18 yıl 346 günlükken Miami Dade College'da mühendislik eğitmeni olarak göreve başladı. Bu unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren Thomas, tam 306 yıldır kırılamayan "dünyanın en genç erkek profesörü" rekorunu da tarihe gömdü.

Daha önce bu rekor, 1717 yılında henüz 19 yaşında profesör olan İskoç matematikçi Colin Maclaurin'e aitti.

10 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI

Nathan Thomas'ın sıra dışı eğitim yolculuğu çok küçük yaşlarda başladı. Henüz 10 yaşındayken, lise eğitimini sürdürürken aynı zamanda Miami Dade College'ın çift kayıt (dual enrollment) programına katılarak üniversite dersleri almaya başladı.

14 yaşına geldiğinde ise Florida International University'e geçiş yaptı. Burada Elektrik Mühendisliği alanında hem lisans hem de yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladı. Yıllar önce çocuk öğrenci olarak girdiği Miami Dade College'a bu kez öğretim görevlisi olarak geri döndü.

KENDİ YAŞITLARINA DERS VERİYOR

Nathan Thomas, Ağustos 2023'te mühendislik öğrencilerine yönelik "C for Engineers (Mühendisler İçin C Programlama)" dersini vermeye başladı.

Sınıfındaki öğrencilerin büyük bölümü kendisiyle aynı yaşlarda olsa da bunun kendisini hiç rahatsız etmediğini söylüyor. Genç akademisyene göre öğrenmenin yaşı yok. Ona göre sınıftaki herkes aynı amaç için bulunuyor: öğrenmek, gelişmek ve kendini ileri taşımak. En büyük mutluluğunun ise öğrencilerinin zorlandıkları konuları sonunda kavradıklarını görmek olduğunu ifade ediyor.

BAŞARISINDA ANNESİNİN PAYI BÜYÜK

Mühendis bir ailede büyüyen Nathan Thomas, bilim ve matematiğe olan ilgisini küçük yaşlarda kazandı. Başarısında özellikle annesinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Thomas, matematiği eğlenceli hale getiren kişinin annesi olduğunu ve sağlam temelini onun sayesinde attığını dile getiriyor.

ŞİMDİ DE HUKUK OKUYOR

Nathan Thomas'ın hedefleri yalnızca mühendislikle sınırlı değil. Öğretim görevliliğini sürdürürken aynı zamanda University of Miami School of Law bünyesinde hukuk eğitimi alıyor. 2028 yılında mezun olması beklenen Thomas, fikri mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşmayı hedefliyor. Amacı, mühendislik bilgisini hukukla birleştirerek bilimsel ve teknolojik buluşların korunmasına katkı sağlamak.

Nathan Thomas'ın hikâyesi yalnızca Guinness Dünya Rekoru kırmaktan ibaret değil. 10 yaşında üniversiteye başlayan, 14 yaşında iki mühendislik diplomasını tamamlayan, 18 yaşında profesör olan ve aynı zamanda hukuk eğitimi alan Thomas; disiplin, merak ve öğrenme tutkusuyla dikkat çeken sıra dışı kariyeriyle dünyanın konuştuğu isimlerden biri haline geldi.