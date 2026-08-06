Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

10 yaşında üniversiteye başladı, 18 yaşında hoca oldu: 306 yıldır kırılmayan rekoru kırdı

Üniversite tercihi yapması beklenen yaşta sınıfın başına geçen Nathan Thomas, 18 yaşında dünyanın en genç erkek profesörü olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. 306 yıldır kırılamayan rekoru geride bırakan genç akademisyen, eğitim hayatına ise henüz 10 yaşındayken başlamıştı.

Gökçen Kökden

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Nathan Thomas, 18 yıl 346 günlükken Miami Dade College'da mühendislik eğitmeni olarak göreve başladı. Bu unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren Thomas, tam 306 yıldır kırılamayan "dünyanın en genç erkek profesörü" rekorunu da tarihe gömdü.

Daha önce bu rekor, 1717 yılında henüz 19 yaşında profesör olan İskoç matematikçi Colin Maclaurin'e aitti.

10 yaşında üniversiteye başladı, 18 yaşında hoca oldu: 306 yıldır kırılmayan rekoru kırdı 1

10 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI

Nathan Thomas'ın sıra dışı eğitim yolculuğu çok küçük yaşlarda başladı. Henüz 10 yaşındayken, lise eğitimini sürdürürken aynı zamanda Miami Dade College'ın çift kayıt (dual enrollment) programına katılarak üniversite dersleri almaya başladı.

14 yaşına geldiğinde ise Florida International University'e geçiş yaptı. Burada Elektrik Mühendisliği alanında hem lisans hem de yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladı. Yıllar önce çocuk öğrenci olarak girdiği Miami Dade College'a bu kez öğretim görevlisi olarak geri döndü.

KENDİ YAŞITLARINA DERS VERİYOR

Nathan Thomas, Ağustos 2023'te mühendislik öğrencilerine yönelik "C for Engineers (Mühendisler İçin C Programlama)" dersini vermeye başladı.

Sınıfındaki öğrencilerin büyük bölümü kendisiyle aynı yaşlarda olsa da bunun kendisini hiç rahatsız etmediğini söylüyor. Genç akademisyene göre öğrenmenin yaşı yok. Ona göre sınıftaki herkes aynı amaç için bulunuyor: öğrenmek, gelişmek ve kendini ileri taşımak. En büyük mutluluğunun ise öğrencilerinin zorlandıkları konuları sonunda kavradıklarını görmek olduğunu ifade ediyor.

BAŞARISINDA ANNESİNİN PAYI BÜYÜK

Mühendis bir ailede büyüyen Nathan Thomas, bilim ve matematiğe olan ilgisini küçük yaşlarda kazandı. Başarısında özellikle annesinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Thomas, matematiği eğlenceli hale getiren kişinin annesi olduğunu ve sağlam temelini onun sayesinde attığını dile getiriyor.

ŞİMDİ DE HUKUK OKUYOR

Nathan Thomas'ın hedefleri yalnızca mühendislikle sınırlı değil. Öğretim görevliliğini sürdürürken aynı zamanda University of Miami School of Law bünyesinde hukuk eğitimi alıyor. 2028 yılında mezun olması beklenen Thomas, fikri mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşmayı hedefliyor. Amacı, mühendislik bilgisini hukukla birleştirerek bilimsel ve teknolojik buluşların korunmasına katkı sağlamak.

Nathan Thomas'ın hikâyesi yalnızca Guinness Dünya Rekoru kırmaktan ibaret değil. 10 yaşında üniversiteye başlayan, 14 yaşında iki mühendislik diplomasını tamamlayan, 18 yaşında profesör olan ve aynı zamanda hukuk eğitimi alan Thomas; disiplin, merak ve öğrenme tutkusuyla dikkat çeken sıra dışı kariyeriyle dünyanın konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'de şaşırtan tasarım: Altı yol üstü villaKaradeniz'de şaşırtan tasarım: Altı yol üstü villa
Geceleri ortaya çıkıyor: Kahverengi kokarca alarmıGeceleri ortaya çıkıyor: Kahverengi kokarca alarmı

Anahtar Kelimeler:
Guiness Rekorlar Kitabı abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım

'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.