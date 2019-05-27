Mynet Trend

10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Antalya'da 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü (10), banyo yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baba Göktürk Güllü, morgda cenazeyi almak için beklerken oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktü.

Kahreden olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, banyo yaptığı sırada yere düştü. Oğlunun fenalaştığını gören Huriye Güllü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı.

1

Hastaneye giderken yolda kalbi duran Güllü yaşamını yitirdi. Güllü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gökalp Güllü'nün kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

2

Mobilya ustası Göktürk Güllü, morgda oğlunun cenazesini almak için beklerken sürekli gözyaşı döktü. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları teskin etti. Oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı.

3

Gökalp Güllü'nün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(DHA)

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Annesini vahşice öldürmüştü! "İstediğimiz gibi davranmazdı"Annesini vahşice öldürmüştü! "İstediğimiz gibi davranmazdı"
Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökalp Güllü Antalya kalp krizi Çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini 40 yerinden bıçaklamıştı! "İstediğimiz gibi davranmazdı"

Annesini vahşice öldürmüştü! "İstediğimiz gibi davranmazdı"

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

İstanbul'da dehşet anları! Ekmek bıçağıyla etrafa saldırdı

İstanbul'da dehşet anları! Ekmek bıçağıyla etrafa saldırdı

Gaziosmanpaşa'da yol kavgsı! Tek yumrukla yere yığıldı

Gaziosmanpaşa'da yol kavgsı! Tek yumrukla yere yığıldı

Kepçeyle define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı!

Kepçeyle define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı!

Muğla otogarında dehşet! Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.