10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs yakalandı

Kayseri'de Ünal D. isimli şahıs, 10 yaşındaki oğlu Hidayet D.'ye araç kullanmayı öğretmek için trafiğin yoğun olduğu yerde direksiyon başına geçirtti.
Oğlunun araç sürmesini kaydeden Ünal D., araç hızlandığında ise "Gaza yavaş basacaksın oğlum, çok yüklenme" diyerek komut verdi.
"BOŞ VER POLİSİ"
Ünal D., "Polis geldi" diyen oğluna "Boş ver polisi sen, ben buradayım" diyerek yanıt verdi.
YAKALANDI
Ünal D.'nin çektiği görüntü üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Ünal D.'yi yakaladı. Ünal D.'ye, belgesiz araç kullandırmak suçundan gerekli idari cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.
(İHA)
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Cinayet kan dondurmuştu! Polis harekete geçti: Programın ardından...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum