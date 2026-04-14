10 yıldır kurak olan çayda balık avladılar!

Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıldır kurak geçen mevsimler nedeniyle su akmayan Kufi Çayı, dolu barajlardan su bırakılmasıyla eski günlerine döndü. Bölge halkı uzun yıllar sonra tekrar Kufi Çayı'nda balık avladı.

Gökçen Kökden

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölünü besleyen önemli su kaynaklarından Kufi Çayı'nda 10 yıldır kurak geçen mevsimler nedeniyle su akmıyordu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki barajın doluluk oranına ulaşmasıyla fazla su bırakıldı. Fazla suyun bırakılmasıyla kuraklıkla mücadele eden Kufi Çayı'ndan 10 yılın ardından tekrar su aktı.

Sularla birlikte balıklarında geldiğini gören bölge halkı çayda balık avlama başladı. Kufi Çayı'nın Işıklı Mahallesi'nden geçen kısmında çaya giren vatandaşlar ağlarına takılan balıkları avladı. Çayın akmaya başlamasıyla balık avlamaya geldiğini belirten Hasan Daşgın, "10 yıldır kuru olan Kufi Çayı bu sene akmaya başladı" dedi. Çayda balık tutan Hasan Can da uzun yıllar sonra Kufi çayında balık tutmanın keyifli olduğunu belirterek, "Gençliğimizde balık tuttuğumuz çay da yeniden balık tutmak heyecanlı ve güzel" dedi.

Güzel hava ile birlikte çay kenarına gelen bazı vatandaşlar da bir yandan güneşin tadını çıkardı bir yandan da suyun içine girerek balık avlayanları izledi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
