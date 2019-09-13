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100’den fazla köpeğini aç ve susuz bırakan kadına hapis

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

İngiltere’de köpek yetiştiricisi Lynn Stoker, 100’den fazla köpeği evinde aç, susuz ve kafeslerin içinde bırakması sebebiyle 21 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

100’den fazla köpeğini aç ve susuz bırakan kadına hapis

İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Byrness kasabasında köpek yetiştiren ve satan Lynn Stoker (62), 100’den fazla köpeği evindeki kafeslerin içinde aç ve susuz bıraktığı gerekçesiyle 21 hafta hapis ve 50 bin pound (353 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Stoker, sosyal medyada yoğun tepki aldı.

‘KÖPEKLER YILLARCA KONTROL EDİLMEDİ’

İngiliz medyası, Stoker’ın, yetiştiriciliğini yaptığı köpekleri yıllardır veterinere götürmediğini ve sağlık durumlarıyla ilgilenmediğini duyurdu. Hayvanlara Zulüm Önleme Kraliyet Topluluğu (RSCPA) müfettişleri, Stoker’ın evinde yaptığı incelemede, hayvanların durumunun ‘şok edici’ olduğunu söyledi.

‘BİR KAFESTE ÇOK SAYIDA KÖPEK VARDI’

Yapılan incelemeler kapsamında, bir kafeste çok sayıda köpeğin olduğu ve kafes içerisinde hareket etmekte güçlük çektikleri belirtildi. Ayrıca, çok sayıda köpeğin çenesinde kırık olduğu, yine birçoğunun da hasta olduğu belirlendi. Öte yandan, Stoker’ın RSCPA yetkilileriyle iş birliği yapmayı reddettiği bildirildi.

’21 HAFTA HAPİS, 50 BİN POUND PARA CEZASI’

Hakim karşısına çıkan ve hayvanlara gereksiz zulmetmekten suçlu bulunan Stoker’ın, 15 yıl süreyle evcil hayvan sahibi olması ve köpek yetiştiriciliği yapması yasaklandı. Mahkeme, Stoker’a 21 hafta hapis ve 50 bin pound para cezası verdi.

KAYNAK: DHA

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köpek AÇ SUSUZ lynn stoker

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