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%100 elektrikli hatchback modelinin fiyatını açıkladı

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 30.04.2019 08:43 | Son Güncelleme

Avrupa’ya 30.000 avroluk yüksek bir fiyat etiketi ile geleceği açıklanan Volkswagen ID hatchback piyasaya çıktığında ortalama bir Volkswagen Golf fiyatına alıcı bulacak. İşte detaylar.

%100 elektrikli hatchback modelinin fiyatını açıkladı

Volkswagen’in ilk %100 elektrikli kompakt hatchback modeli Volkswagen ID hatchback yola çıkmak için gün sayıyor. Eylül ayının ikinci haftasında ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri yapılacak olan ID hatchback için ön siparişler fuardan önce alınmaya başlanacak. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Kasım ayında seri üretim hattına girecek olan %100 elektrikli Alman hatchbacki‘nin ilk örnekleri yılın son ayında sahiplerine teslim edilecek.

Evet, buraya kadar planda herhangi bir problem yok; ancak iş fiyata gelince orası biraz karışık.

Normal şartlarda her marka her yeni modelini giriş seviyesi ile piyasaya sunar; ancak bu durum Volkswagen için ilk kez yapılan bir istisna ile geçersiz kalacak. Alman otomobil üreticisi ilk %100 elektrikli hatchback modelini en üst paket ile piyasaya sürecek.

62 kWh lityum-iyon batarya ve 550 km elektrikli menzille gelecek olan bu paket 30.000 avro gibi oldukça yüksek fiyattan pazarlanacak. Yani Avrupa’da Highline donanıma ve 1.5 TSI motora sahip 2019 model Volkswagen Golf ile aynı derecede pahalı bir fiyata.

Ne yazık ki giriş seviyesi modelini biraz daha sonra göreceğiz; 2020 ikinci çeyrek gibi. 48 kWh lityum-iyon bataryalara sahip olan giriş seviyesi modelin 330 km ile sınırlı mütevazi bir menzil ile 24.000 avro ortalama bir fiyat etiketleri geleceğini biliniyor.  Uzun vadede daha gelişmiş otonom sürüş özelliklerine ve daha lüks bir donanıma üçüncü bir modelin ise gelmesi oldukça mümkün görünüyor.

Son olarak, sizler de Volkswagen ID hatchback için ülkemiz otomobil pazarında bir gelecek var mı diye düşünüyorsanız, bizce hiçbir umut yok. Çünkü ID hatchback, 100 kWh’lık güce sahip giriş seviyesi modeli ile bile; 24.000 avrodan 160.000 TL, %4 KDV ile 165.000 TL, ilaveten %18 KDV ile 195.000 TL’lik bir fiyattan satılacaktır. Zaten gelmiş olsa bile bu fiyata ortalama 2019 model Volkswagen Golf alınabileceğini bilen hiç kimse onu tercih etmeyecektir.

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