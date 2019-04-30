%100 elektrikli hatchback modelinin fiyatını açıkladı

Volkswagen’in ilk %100 elektrikli kompakt hatchback modeli Volkswagen ID hatchback yola çıkmak için gün sayıyor. Eylül ayının ikinci haftasında ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri yapılacak olan ID hatchback için ön siparişler fuardan önce alınmaya başlanacak. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Kasım ayında seri üretim hattına girecek olan %100 elektrikli Alman hatchbacki‘nin ilk örnekleri yılın son ayında sahiplerine teslim edilecek.

Evet, buraya kadar planda herhangi bir problem yok; ancak iş fiyata gelince orası biraz karışık.

Normal şartlarda her marka her yeni modelini giriş seviyesi ile piyasaya sunar; ancak bu durum Volkswagen için ilk kez yapılan bir istisna ile geçersiz kalacak. Alman otomobil üreticisi ilk %100 elektrikli hatchback modelini en üst paket ile piyasaya sürecek.

62 kWh lityum-iyon batarya ve 550 km elektrikli menzille gelecek olan bu paket 30.000 avro gibi oldukça yüksek fiyattan pazarlanacak. Yani Avrupa’da Highline donanıma ve 1.5 TSI motora sahip 2019 model Volkswagen Golf ile aynı derecede pahalı bir fiyata.