iPad mini 8'i bekleyenleri üzecek sızıntı!

Yeni iPad mini 8'in yakında yapılması beklenen tanıtımı öncesinde Asya’dan gelen haberler, cihazın 120Hz ProMotion ekran yerine 60Hz OLED ekrana sahip olacağını öne sürüyor. Sızıntı doğruysa bu durum iPad mini hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir.

IPAD MINI 8 OLED EKRANLA GELEBİLİR ANCAK 120HZ SUNMAYABİLİR

Bilgi, Güney Kore’deki Naver blogunda “yeux1122” hesabını yöneten sızıntı kaynağından geliyor. Sızıntı kaynağı, “Yurt dışındaki bazı haberlerde 120Hz’den söz edildi, ancak yerel üretim miktarının 60Hz LTPS olduğu şimdiden doğrulandı. Bu kadar.” diye yazdı.

OLED iPad mini’nin iPad Pro modelleriyle aynı ProMotion ekranı paylaşmayacağı ilk kez duyulmuyor. Temmuz ayında aynı sızıntı kaynağı, Apple’ın tedarik zincirindeki bir kaynaktan kendisine verilen bilgiye dayanarak henüz piyasaya sürülmemiş iPad mini’nin 60Hz hızında çalışan düşük sıcaklık polikristalin silikon (LTPS) arka plakalı hibrit OLED panel ile donatıldığını iddia etmişti.

Önceki raporlar, iPad mini 8'in mevcut iPad mini 7'de kullanılan 60Hz LCD ekrandan daha yüksek bir yenileme hızına sahip olup olmayacağı konusunda net değildi.

IPAD PRO İLE ARASINDAKİ FARK DEVAM EDEBİLİR

Apple’ın iPad Pro modellerinde kullandığı çift katmanlı düşük sıcaklık polikristalin oksit (LTPO) OLED paneller, ekranın yenileme hızını 10Hz ile 120Hz arasında dinamik olarak ayarlamasını sağlıyor (ProMotion olarak da biliniyor). Buna karşılık LTPS OLED paneller genellikle 60Hz, 90Hz veya 120Hz gibi sabit yenileme hızlarıyla eşleştiriliyor ve LTPO panellere kıyasla çoğunlukla daha düşük parlaklık sunuyor.

Temel iPhone 17 modelinde 120Hz ProMotion panel kullanılması nedeniyle ilk OLED iPad mini’de de aynı özelliğin olması bekleniyordu. Bununla birlikte iPhone 17e, hâlâ 60Hz OLED panel kullanıyor. Bu yüzden şirket, iPad mini’ye daha gelişmiş panel teknolojisini eklemeyi gerek görmeyebilir.

IPAD MINI 8'İN BEKLENEN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Yeni iPad mini 8'den beklenen başka yenilikler de var. Cihazın daha hızlı bir A20 Pro çip, dikey konumdan yatay konuma taşınan FaceTime kamerası, yeniden tasarlanmış bir hoparlör sistemi ve suya dayanıklı bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

IPAD MINI 8 NE ZAMAN TANITILACAK?

Yeni iPad mini’nin ekim ayı içinde tanıtılması bekleniyor ancak Apple henüz bir tanıtım tarihi açıklamadı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket, 13 Ekim Salı günü yeni ev ürünlerini tanıtacak. MacRumors’ın kaynakları ise Apple’ın ekim ayının son haftasında ayrı bir etkinlik planladığını belirtiyor.

Bloomberg’in son haberine göre de Apple, yeni iPad mini’yi 27 Ekim Salı günü veya bu tarihe yakın bir zamanda tanıtacak.

Kaynak: MacRumors