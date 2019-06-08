Mynet Trend

100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Sarıkaya 100 yaşına girdiği doğum gününü çocukları ve torunlarıyla pasta keserek kutladı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Hasan Dede'nin heyecanı ise görülmeye değerdi.

Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Hüseyin Sarıkaya'nın 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı.

2000 yılında eşi Gülsüm Sarıkaya'yı kaybeden 5 erkek, 3 kız çocuğu, 42 torunu bulunan Hasan Hüseyin Sarıkaya'nın torununun torunu Başak Sarıkaya 17 yaşında. Dokuz günlük Ramazan bayramı tatili nedeniyle Kayadibi Mahallesi'nde bir araya gelen aile fertleri, Sarıkaya'ya 100. Yaşına özel üzerinde “100” yazan pasta hazırladı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı programda Sarıkaya kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumu üfledi.

Unutulmayacak bir doğum günü yaşayan Sarıkaya, çocukları ve torunlarına teşekkür ederken, duygusal anların yaşandığı doğum günü programı misafirlere Akçadağ pilavı ikram ile son buldu.

(İHA)

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte... Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyorUluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Hasan Hüseyin Sarıkaya doğum günü

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tramvay'da felç geçiren adamı sokağa bırakıp, gittiler

Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

Yol boyunca canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes dedirtti

Bu kadarına da pes dedirttiler

2019'un ilk pandası dünyaya geldi

2019'un ilk pandası dünyaya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.