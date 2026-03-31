100 yıldır banka kasasında bekliyordu: Bavulun içinden 137 karatlık elmas çıktı

Kanada’da bir banka kasasında 100 yılı aşkın süredir unutulan bir bavul, tarihin tozlu raflarından günümüze Habsburg ailesine ait kayıp mücevherleri taşıdı. Bavulun içinden çıkan en dikkat çekici parça, ünlü Florentine Diamond oldu.

Bavul, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun son imparatoriçesi Empress Zita’ya aitti. Ailesi savaş ve siyasi çalkantılardan kaçarken, Zita özel mücevher koleksiyonunun bir kısmını Kanada’ya göndererek güvenli bir şekilde saklamayı tercih etti.

YÜZYILLIK SESSİZLİK SON BULDU

Kasayı nihayet açan Zita’nın torunları, Karl von Habsburg-Lothringen liderliğinde, kayıp olduğu düşünülen parçaların aslında korunduğunu doğruladı. Florentine Diamond, yaklaşık 137 karat ağırlığında ve çift gül kesimiyle dikkat çekiyor. Tarihi İtalya’daki Medici ailesine kadar uzanan taş, Habsburg koleksiyonuna evlilik yoluyla katılmış ve Avusturya taç mücevherlerinin bir parçası olmuştu.

Bavul ayrıca, Macar renklerinde süslü rozetler, şapka iğneleri ve eski kesim elmas ile sarı safirlerle işlenmiş dekoratif fiyonklar gibi tarihi önemi büyük diğer objeleri de içeriyor. Tarihçiler, bu parçaların dönemde nasıl kullanıldığını ve giyildiğini anlamak için büyük bir fırsat bulmuş oldu.

TARİHİ YENİDEN YAZIYOR

Zita, mücevherlerin korunması için net kurallar koymuştu: Bavul, Emperor Karl’ın ölümünden 100 yıl sonra açılacaktı. Ailesi, bu talimatlara sadık kalarak kasayı hiç açmadı ve mücevherlerin varlığını gizli tuttu.

Karl von Habsburg-Lothringen, mücevherlerin önce Kanada’da bir müzede sergileneceğini açıkladı: “Tarihi önemi büyük özel koleksiyonumuzu halkın erişimine açmak istiyoruz. Kanada halkına, ailemize 1940’ta sağladıkları güvenli sığınak için minnettarlığımızı sunuyoruz,” dedi.