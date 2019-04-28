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101.4 saatlik Arka Koltuk King Size sona erdi

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EĞLENCE  | 28.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

101.4 saatlik uzun bir maratonu daha geride bıraktık. Metehan Mert Çakır’la Arka Koltuk, hepimize “King Size” bir şov sundu.

101.4 saatlik Arka Koltuk King Size sona erdi

Arka Koltuk King Size’ı gerçekleştirmek konusunda, bizden desteğini esirgemeyen İstanbul Kültür Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Sn Deha Sevgen’e ve tüm ihtiyaçlarımızı gidermek için titizlikle koşturan tüm İKÜ çalışanlarına ve lezzetli menüleri için Akpaz’a teşekkür ederiz.

Dijital iş ortağımız olan, Mynet’teki herkese tasarımdan yayına kadar, bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederiz.

Dijital dönüşüm partnerimiz ve değerli dinleyicilerimiz XPlace Türkiye, Genel Müdürü Alper Türkay ve değerli Ekibi’ne destekleri için teşekkür ederiz.
101.4 saat süresince bizi enerjisi, dinamizmi, müziği ile gönüllerde taht kuran, radyoyu yeniden herkese sevdiren, sevgili programcımız Metehan Mert Çakır’a can-ı gönülden teşekkür ederiz.
Tüm eforu ve teknik çözümlemeleri için Kent FM Genel Yayın Yönetmeni Sevgili Ceyhun Erhan’a,

Hiç bitmeyen enerjisi için yönetmenimiz ve jokerimiz sevgili Bilge Bengil’e,

Gece yarıları nöbetini devralan, sevgili Alper Ustagil’e,

Büyük bir enerjiyle sosyal medya içeriklerimizi derleyen sevgili Gülsüm ve Enes’e, ofisimizden Özge, Dilek, Emrullah, Kaan, Gözde ve Bora’ya teşekkür ederiz.

Hem sadık dinleyicilerimiz hem de King Size’da bize verdikleri destekler nedeniyle değerli sponsorlarımız Troy/Apple, Denizbank/FastPay, V For Blue, Monster Bilgisayar, 6. Cadde, Turknet ve Medicana’ya çok teşekkür ederiz.

PR konusundaki çalışmaları için Nurbanu Anter, Burcu ve Gizem’e, Sosyal Medya Yönetimi konusundaki çözüm ortağımız Pixelhane, yayın/teknik için Muvidu’ya, etkinlik sahne düzenlemesi için Eventci’ye çok teşekkür ederiz.

King Size süresince, Toplum Gönüllüsü gençlerin pek çok mesele hakkında yürüttükleri sosyal kampanyalar için Türkiye’nin en uzun soluklu canlı yayın bağış kampanyasını gerçekleştirdik.
Çok çalıştık, çok yorulduk ama dinleyicilerimizin hem radyodan ve internetten, hem de İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin verdiği destek bizi canlı tuttu. Kent FM’i bugüne kadar dinleyen, mesajlarıyla destek vermeye devam eden sevgili dinleyici ve takipçilerimize sonsuz teşekkürler.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Arka Koltuk King Size programının son sanatçı konuğu Deep From SpaceArka Koltuk King Size programının son sanatçı konuğu Deep From Space
'Bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim''Bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim'
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Anahtar Kelimeler:
king size metehan mert çakır arka koltuk 101saat
 

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