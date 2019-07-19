102 yaşındaki koşucu, yaşına meydan okuyor!

İnsanlar belirli bir yaşı geçtikten sonra yaşlılığı kabullenip, kendilerini isteklerinden ve hayallerinden soyutluyorlar. Tek gündemleri ise, artık ilerleyen yaşları ve hastalıkları oluyor. 60 yaşın ilerisindeki kişiler genellikle yorgunluktan söz ediyor. Tabi ki ilerleyen yaşlarda, insan sağlığı bozuluyor. Ancak sağlıklı beslenme ve sporla ilerleyen yaşlarda da vücudun dinç kalması mümkün.
Yaşın sadece rakamlardan ibaret olduğunu ispatlayan, ilerleyen yaşına rağmen hala dinç olan pek çok kişi var.
Bunlardan biri de, 102 yaşında 100 metre koşu yarışına katılan bu adam. Ortalama yaşam süresi kısaldığı için artık 100’ün üzerindeki yaşta insanlarla tanışmak pek mümkün olmuyor.
İnsanlar genellikle belirli bir yaştan sonra sosyal hayatlarını tamamen bitiriyor. Ancak Asyalı insanların sağlıklı ve uzun süre yaşadıkları biliniyor.
Bu Asyalı adam da, 100 metre yarışında parkura çıkarak pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Enerjisi ve coşkusuyla izleyicileri kendine hayran bırakan bu adamın yaşı ise tam tamına 102.
İlerleyen yaşına rağmen yarışa katılan 102 yaşındaki koşucunun videosu kısa sürede 30 milyonun üzerinde izlendi.
Yarışa iyi başlasa da, ne yazık ki tamamlayamadı. Yarışın yarısında enerjisi tükendi ve çevreden yardım aldı.
Kimliği hala bilinmeyen 102 yaşındaki Asyalı adam, yine de azmi ve tutkusuyla sayısız insanı etkilemeyi başardı.
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