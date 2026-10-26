Eski eşine kızıp 1,4 metrelik ev yaptı! 39 milyona sattı

ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde yer alan ve yerel olarak “Montlake Spite House” adıyla bilinen küçük ev, hem sıra dışı mimarisi hem de geçmişine ilişkin anlatılanlarla gündemde. Bir boşanma anlaşmazlığının ardından inşa edildiği söylenen ev, kama şeklindeki tasarımıyla yukarıdan bakıldığında bir dilim peyniri andırıyor. Dar yapısına rağmen iki yatak odasına sahip olan ev, 799 bin dolarlık satış fiyatıyla yeni sahibini bekliyor.

ESKİ EŞİNİN MANZARASINI ENGELLEMEK İÇİN YAPTIRDI

Evin hikayesinin 1925 yılına uzandığı anlatılıyor. İddiaya göre daha önce eski eşiyle bitişikteki evde yaşayan bir kadın, boşanma anlaşması kapsamında 287 metrekarelik küçük bir arazi parçasının sahibi oldu. Kadının, eski eşinin bahçe manzarasını kapatmak amacıyla bu araziye dar bir ev inşa ettirdiği öne sürülüyor.

Evin sahibi Emily Cangie, bu hikayeyi YouTuber Kirsten Dirksen’e anlattı. Ancak yapının ortaya çıkışına ilişkin farklı bir anlatı da bulunuyor. Diğer rivayete göre ev, arazisine hakaret olarak değerlendirdiği derecede düşük bir teklif veren komşusundan intikam almak isteyen bir erkek tarafından yaptırıldı.

EN DAR NOKTASI YALNIZCA 1,4 METRE

Montlake Spite House, alışılmışın dışındaki ölçüleriyle öne çıkıyor. Evin en geniş noktası yaklaşık 4,5 metreye ulaşırken en dar bölümü yalnızca 1,4 metre genişliğinde. Bu ölçü, küçük bir otomobilin genişliğinden bile daha az.

Evin yan tarafındaki girişten içeri girildiğinde orijinal giyotin pencerelerin korunduğu rahat bir oturma odası karşılıyor. Oturma odasının bir yanında dar bir koridor mutfağı, diğer yanında ise gün ışığı alan bir yatak odası ve ebeveyn banyosu bulunuyor.

Alt katta ayrıca bağımsız girişi olan ayrı bir yaşam alanı yer alıyor. Küçük dairede bir kanepe, yatak ve küçük bir banyo için yeterli alan bulunuyor.

DEĞERİ 1,2 MİLYON DOLAR

Evin satış ilanını hazırlayan Bushwick'ten Rob McGarty, yapıyı geleneksel bir daireye alternatif olarak tanıtıyor. İlanda, alt kattaki bağımsız bölümün misafirler için ek yaşam alanı olarak kullanılabileceği ya da Airbnb üzerinden kiraya verilerek gelir elde edilebileceği belirtiliyor.

Seattle'ın tarihi Montlake semtinde bulunan ve İspanyol Revival mimari tarzıyla dikkat çeken evin ilanında, yapının 100. yaşını kutladığı da vurgulanıyor.

İlginç geçmişi ve sıra dışı biçimiyle dikkat çeken evin fiyatı 799 bin dolar olarak açıklanırken bu tutar yaklaşık 1,2 milyon Avustralya dolarına karşılık geliyor.