Türkiye'nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var

Karadeniz’in yemyeşil doğasından Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yerleşimlerine kadar uzanan listede, özellikle doğal güzellikleriyle dikkat çeken iller öne çıktı. Uzmanlar tarafından açıklanan son hava kalitesi raporu, Türkiye'nin en temiz hava haritasını ortaya çıkardı.

10. BARTIN

Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerinden Bartın, ormanları, yeşil alanları ve denize kıyısı olan bölgeleriyle dikkat çekiyor.

9. ISPARTA

Göller Yöresi’nin önemli şehirlerinden Isparta, doğal alanları ve özellikle gül bahçeleriyle tanınıyor.

8. KIRŞEHİR

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir, geniş bozkırları ve sakin yaşamıyla öne çıkıyor. Şehir, doğal alanları ve kırsal bölgeleriyle Türkiye’nin havası temiz şehirleri arasında gösterilen illerden biri olarak listede bulunuyor.

7. KARABÜK

Karabük denildiğinde akla ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu geliyor. Tarihi dokusunun yanı sıra ormanlarla çevrili doğal alanları da bulunan kent, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

6. RİZE

Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden Rize, sık ormanları, çay bahçeleri ve yüksek yaylalarıyla tanınıyor. Nemli iklimi ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken kent, Karadeniz’in doğayla iç içe yaşamını yansıtan şehirler arasında yer alıyor.

5. BİNGÖL

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Bingöl, dağları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Şehir merkezinin dışındaki geniş doğal alanlar, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.

4. SİNOP

Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, denizi, koyları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Şehrin kıyı bölgeleri ve yeşil alanları, doğayla iç içe bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor.

3. BAYBURT

Türkiye’nin nüfus bakımından küçük şehirlerinden biri olan Bayburt, geniş doğal alanları ve dağlık coğrafyasıyla öne çıkıyor. Kentin sakin yaşamı ve çevresindeki kırsal bölgeler, doğayla baş başa kalmak isteyenlere farklı olanaklar sunuyor.

2. ARTVİN

Türkiye’nin en dikkat çekici doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Artvin, yoğun orman örtüsü, vadileri ve yüksek yaylalarıyla biliniyor. Zengin bitki örtüsü ve geniş doğal alanlarıyla öne çıkan şehir, temiz hava arayanların ilgisini çekebilecek destinasyonlar arasında bulunuyor.

1. KIRKLARELİ

Listenin zirvesinde ise Kırklareli yer alıyor. Trakya’nın önemli şehirlerinden biri olan kent, özellikle Istranca Ormanları ve doğal alanlarıyla dikkat çekiyor. Ormanlık bölgeleri, kırsal yerleşimleri ve doğayla iç içe yaşam olanaklarıyla öne çıkan Kırklareli, temiz hava arayanların ilgisini çeken şehirlerden biri olarak gösterildi.