Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye'nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var

Türkiye'de hava kirliliği ve temiz hava konusu gündemindeki yerini korurken, hava kalitesiyle öne çıkan şehirler de merak uyandırdı. Uzmanlar tarafından hava kalitesi istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda hazırlandığı belirtilen listede, Türkiye'nin havası en temiz 10 şehri sıralandı. İşte detaylar...

Türkiye'nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var
Mynet

Karadeniz’in yemyeşil doğasından Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yerleşimlerine kadar uzanan listede, özellikle doğal güzellikleriyle dikkat çeken iller öne çıktı. Uzmanlar tarafından açıklanan son hava kalitesi raporu, Türkiye'nin en temiz hava haritasını ortaya çıkardı.

10. BARTIN

Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerinden Bartın, ormanları, yeşil alanları ve denize kıyısı olan bölgeleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 1

9. ISPARTA

Göller Yöresi’nin önemli şehirlerinden Isparta, doğal alanları ve özellikle gül bahçeleriyle tanınıyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 2

8. KIRŞEHİR

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir, geniş bozkırları ve sakin yaşamıyla öne çıkıyor. Şehir, doğal alanları ve kırsal bölgeleriyle Türkiye’nin havası temiz şehirleri arasında gösterilen illerden biri olarak listede bulunuyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 3

7. KARABÜK

Karabük denildiğinde akla ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu geliyor. Tarihi dokusunun yanı sıra ormanlarla çevrili doğal alanları da bulunan kent, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 4

6. RİZE

Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden Rize, sık ormanları, çay bahçeleri ve yüksek yaylalarıyla tanınıyor. Nemli iklimi ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken kent, Karadeniz’in doğayla iç içe yaşamını yansıtan şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 5

5. BİNGÖL

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Bingöl, dağları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Şehir merkezinin dışındaki geniş doğal alanlar, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 6

4. SİNOP

Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, denizi, koyları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Şehrin kıyı bölgeleri ve yeşil alanları, doğayla iç içe bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 7

3. BAYBURT

Türkiye’nin nüfus bakımından küçük şehirlerinden biri olan Bayburt, geniş doğal alanları ve dağlık coğrafyasıyla öne çıkıyor. Kentin sakin yaşamı ve çevresindeki kırsal bölgeler, doğayla baş başa kalmak isteyenlere farklı olanaklar sunuyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 8

2. ARTVİN

Türkiye’nin en dikkat çekici doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Artvin, yoğun orman örtüsü, vadileri ve yüksek yaylalarıyla biliniyor. Zengin bitki örtüsü ve geniş doğal alanlarıyla öne çıkan şehir, temiz hava arayanların ilgisini çekebilecek destinasyonlar arasında bulunuyor.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 9

1. KIRKLARELİ

Listenin zirvesinde ise Kırklareli yer alıyor. Trakya’nın önemli şehirlerinden biri olan kent, özellikle Istranca Ormanları ve doğal alanlarıyla dikkat çekiyor. Ormanlık bölgeleri, kırsal yerleşimleri ve doğayla iç içe yaşam olanaklarıyla öne çıkan Kırklareli, temiz hava arayanların ilgisini çeken şehirlerden biri olarak gösterildi.

Türkiye nin en temiz 10 ili açıklandı! Zirvede ne Karadeniz ne Ege var 10

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor ama sadece 1 çalışanı varmış!Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor ama sadece 1 çalışanı varmış!
Eski eşine kızıp 1,4 metrelik ev yaptı! 39 milyona sattıEski eşine kızıp 1,4 metrelik ev yaptı! 39 milyona sattı

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Hava Kirliliği Hava değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.