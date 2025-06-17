106 yıllık şirket hacker saldırısı sonrası iflas etti! Çalışanlar gönüllü mesai yapıyor

Almanya'nın Euskirchen kentinde yer alan peçete üreticisi Fasana, büyük bir hacker saldırısı sonrası iflas başvurusunda bulundu. Kimliği belirsiz kişiler 21 Mayıs'ta IT sistemlerine girerek fidye yazılımı adı verilen bir yazılımla tüm bilgisayarları felç etti. Saldırganlar fidye talep etti, şantaj mektupları şirketin kendi yazıcıları aracılığıyla dağıtıldı.

MİLYONLARCA DOLAR ZARAR

Artı49'un haberine göre, 21 Mayıs'ta gerçekleşen hacker saldırısı, şirketin operasyonlarını büyük ölçüde durdurdu ve ardından mali sıkıntılara yol açtı. Hızlı acil durum önlemlerine rağmen, şirket ancak geçen hafta teslimatlara kısmen devam edebildi. Elektronik faturalama da Çarşamba gününden bu yana yeniden çalışıyor. Yine de şirket milyonlarca dolarlık bir zarar bekliyor.

GÖNÜLLÜ MESAİ YAPIYORLAR

Geçici iflas yöneticisi Dirk Wegener, WDR'ye yaptığı açıklamada, tesisi ve mümkün olduğunca çok sayıda işi güvence altına almak için şu anda bir alıcı arandığını söyledi. Çalışanların gönüllü olarak mesai yaptığını belirtti.